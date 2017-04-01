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Shell emeklileri ikinci kez buluştu 

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Shell emeklileri ikinci kez buluştu 
Shell Derince Tesislerinden çeşitli tarihlerde emekli olanlar, geleneksel buluşmalarının ikincisini gerçekleştirdiler, anıları tazeleyip, dostluk pekiştirdiler. 

Shell emeklisi Şakir Ergüney’in sahibi olduğu Metropol İş Merkezi’nde bulunan Bahane Düğünevi’ndeki yemekli buluşmaya Shell Derince Tesisler Müdürü Can Adalı, eski müdürü Mustafa Mistili, Shell’in eski müteahhitlerinden Fuat Biçici ve çeşitli dönemlerde emekli olan 60 Shell çalışanı katıldı.

Shell Derince Tesisleri emeklileri İsmet Kanık, Kadir Kocaata, Levent Kocaata, Mecit Yalçın, Şakir Ergüney, Nurettin Alsancak, Kenan Pınar’ın organizasyonda bir araya geldiler, birlikte yemek yediler, sohbet edip hasret giderdiler.

Organizasyonu yapan Shell emeklileri, gelecek yıl aynı gün, aynı yer ve saatte üçüncü buluşmayı gerçekleştirmek için sözleştiler.

 


 

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