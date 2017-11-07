Shirley, Sabancı’da

İroni Organizasyon tarafından getirilen oyun, saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde beğeniye sunulacak. Sumru Yavrucuk, bu oyunda günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve bir çok kadın gibi artık hayalleri bile unutmuş olan Shirley Valentine’in öyküsünü aktaracak. İlgi görmesi beklenen oyunun biletleri SKM gişesi. Karaman Kırtasiye ve Biletix’ten temin edilebiliyor.