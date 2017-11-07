Shirley, Sabancı’da
Türk tiyatro ve sinemasının başarılı sanatçılarından Sumru Yavrucuk’un tek kişilik komedi oyunu ‘Shirley’ bu akşam İzmit’te sahnelenecek.
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İroni Organizasyon tarafından getirilen oyun, saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde beğeniye sunulacak. Sumru Yavrucuk, bu oyunda günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve bir çok kadın gibi artık hayalleri bile unutmuş olan Shirley Valentine’in öyküsünü aktaracak. İlgi görmesi beklenen oyunun biletleri SKM gişesi. Karaman Kırtasiye ve Biletix’ten temin edilebiliyor.
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Etiketler : Shirley, Sabancı Kültür Merkezi, Sumru Yavrucuk
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