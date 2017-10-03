Sibel Moralı artık makam arabasını kullanmıyor
Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’nın Oda’ya ait makam aracı bozulmuştu. Makam aracı servise gönderildi, onarıldı, tekrar teslim edildi.
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Ancak Oda Başkanı Sibel hanım, artık evi ile işi arasında gidip gelirken makam arabasını değil, kendi özel arabasını kullanıyor. Sibel Moralı, dönem sonuna kadar da makam arabasını kullanmama kararı almış.
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Etiketler : Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, makam arabası
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