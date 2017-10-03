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  3. Sibel Moralı artık makam arabasını kullanmıyor 
Sibel Moralı artık makam arabasını kullanmıyor 

Sibel Moralı artık makam arabasını kullanmıyor 

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’nın Oda’ya ait makam aracı bozulmuştu. Makam aracı servise gönderildi, onarıldı, tekrar teslim edildi.

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Ancak Oda Başkanı Sibel hanım, artık evi ile işi arasında gidip gelirken makam arabasını değil, kendi özel arabasını kullanıyor. Sibel Moralı, dönem sonuna kadar da makam arabasını kullanmama kararı almış.

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