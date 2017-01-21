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Sibel Moralı: Kapanan şirketten çok açılan şirket var

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Sibel Moralı: Kapanan şirketten çok açılan şirket var
Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı kapanan şirketten çok açılan şirket olduğunu, bunun umut verici olduğunu söyledi.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Körfez Ticaret Odası'nda Basın Onur Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Basın Onur Günü'nü kutlayan Sibel Moralı, "Zor koşullar altında bu mesleği yaptığınızı biliyoruz. Dünyadaki ve ülkemizdeki önemli olayları, haberleri bizlere ileten, duymamızı sağlayan sizlersiniz. Bu nedenle saygın ve kamuoyunu aydınlatmaya yarayan bir görevin mensuplarısınız. Basın Onur Gününüzü kutluyorum" dedi.

Geçen yılın ve bu yılın değerlendirmesinde bulunan Moralı, "2016 yılı çok farklı şekilde geçti ve beklenmeyen olaylar yaşandı. 2017 yılı başında da dolarda ciddi bir artış oldu ve dünyada düşerken biz de yükseldi. Bu yükseliş önlenecek mi, bu konuda başarılı olunacak mı göreceğiz. İlk çeyreğe kadar sıkıntıların devam edip, daha sonra rahatlama olacağı hükümet temsilcileri tarafından söyleniyor. Katar'a yaptığımız ziyaret sırasında, büyük yatırımlar yapılacağını gördük ve bu beni umutlandırdı. 2017'nin son çeyreğine kadar bir duraklama ve ardından rahatlama bekliyor ve umut ediyoruz. Ben kendi odam adına izlediğim kadarıyla kapanan şirketten çok açılan şirket oluyor, bu da umut vericidir. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim" diye konuştu.
 

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