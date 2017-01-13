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'Siber Güvenlik Yasası yakın zamanda çıkacak'

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'Siber Güvenlik Yasası yakın zamanda çıkacak'
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Siber Güvenlik Yasasının yakın zamanda TBMM gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini belirterek, "Yakın zamanda da çıkacaktır. Hükümetimizin iradesi bu yönde." dedi.

Güvenlik İşbirliği Protokolü imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arslan, Siber Güvenlik Yasa Tasarısına ilişkin soruya cevap verirken, tasarının 2016 yılı kasım ayında gönderildiği Başbakanlıkta tarafların katılımıyla nihai hale getirilerek TBMM'ye sevk edileceğini ve yasalaşacağını söyledi.

Etkin denetim, sır saklama yükümlülüğü, siber olaylara müdahale ekiplerinin görevleri, operasyon merkezleri ile Kamu-Net uygulamalarına ilişkin usul ve esasları içeren tasarının ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulduğunu ifade eden Arslan, "Biz, yasal zeminde bütün eksikliklerimizi tamamlamış, şu an yürüttüğümüz mücadeleyi, daha net bir şekilde yasaya bağlı olarak yürütmüş olacağız. Yakın zamanda da çıkacaktır. Hükümetimizin iradesi bu yönde." diye konuştu.

Hayatın her alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin olduğuna işaret eden Arslan, bunların başka amaçlarla kullanılmaması adına tüm düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

"Osman Gazi Köprüsü'nün yapılma amacı insana hizmet"

Bakan Arslan, Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretinde indirimi konusunun İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) tarafından tahkime götürülmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, söz konusu köprünün yapılma amacının insana hizmet etmek olduğunu söyledi.

Köprünün dolaylı etkilerinin ise bölgenin ekonomisine, sanayisine ve kalkınmasına hizmet etmek olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"İDO apayrı bir kuruluş, apayrı bir hizmet veriyor, verdikleri hizmete de saygı duyuyoruz. Biz, Osman Gazi Köprüsü'nü hizmete soktuğumuzda rekabet çerçevesinde onlar birtakım adımlar attılar. Biz onlara 'Niye bu adımları atıyorsunuz' demedik, saygı duyduk. Biz, özellikle insanların köprüyü kullanmasını artırmak, köprüyü kullanma alışkanlığını refleks haline getirmek adına ücreti düşürdük. Bunun birinci sebebi, elbette ki daha çok insanımız geçsin, daha fazla kullanılsın. Dolayısıyla daha az yakıt sarf etsin çünkü yakıt, kamu kaynağı, şahsın cebinden de çıksa milli servetten gidiyor. Çevreye karbondioksit salınımından dolayı olan zararlı etkileri azalsın. Yine insanımızın zamandan tasarrufu demek ülkemizin zamandan tasarrufu demek. Bu amaçla fiyatları düşürdük. Şu anda yaklaşık yüzde 30'luk körfezden giden araçlar, köprüye yönelmiş durumda."

Arslan, köprünün devamında Gemlik-Bursa arasındaki otoyol kısmının tamamlandığını, bugünlerde açılışının yapılacağını ifade ederek, "Böylece Bursa'ya kadar kesintisiz hale getirmiş olacağız." dedi.

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