SİBİRYA AYISI

Yaşam sahnesinden öyle sporcular gelip geçti ki, haklarında ne yazılsa ne çizilse layıkıyla anlatmak zor.

Çünkü onlar yalnızca kupa ve madalya kolleksiyonculuğuna soyunmayıp, duruş- öncülük-saygınlık noktasında asıl sivrildi.

Muhammed Ali, Jesse Owens, Alexander Karalin gibi isimler taraflı-tarafsız herkesin saygısını kazanarak büyüdükçe büyüdüler.

Eylül 1967’de ufak tefek bir anneden 6 kilo 800 gram doğan Karalin’e kamyon şöförü babası eksi 50 dereceye varan Sibirya soğuğunda sert adam olmayı, saçını kısa kestirmeyi öğretti! Güreşe başlayacağı 13 yaşına kadar tilki avlayarak, ağaç keserek, buzda kayarak, dağ gibi pizzaları yiyerek, bir oturuşta iki-üç litre süt içerek oyalandı durdu.

1.93 boya, hemen tümü kas, kemikten müteşekkil 130 kiloluk azametli fiziğe sahip Karalin, uzun seneler bırakın yenilmeyi, puan dahi vermeyerek Rus Ayısı ve Büyük İskender lakaplarını gerçek manada hak etti. Karşısına çıkanları sevindirmemeye o denli kararlıydı ki dile kolay tam 10 sene puan alma zevkinden mahrum etti cümle alemi.

3 Olimpiyat, 11 Dünya, 13 Avrupa şampiyonluğuna sahip Karalin 4. Olimpiyat altınına 2000 Sidney’de ABD’li Rulon Gardner karşısında elini erken çözdü denilince ulaşamamıştı. Ki bugün dahi o pozisyon tartışılıp durmaktadır. Maç biter bitmez ayakkabılarını minder üstüne bırakarak son noktayı koyacaktı kariyerine.

‘Rakiplerimin bir gün olsun yapmadığı idmanları her gün yaptım!’ diyerek farklılığını ortaya koyan Sibiryalı güreşçi, spor doktorasına sahipti. Henüz çocukken dizlerini aşan karın içinde saatlerce koşan, elleri kanayıncaya değin kürek çeken bir çocuğun dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 25 sporcusu arasında gösterilmesine şaşılır mı hiç! Müsabaka esnasında ayağı kırıldığı halde güreşi sürdürüp minderden galip ayrılan kaç kişi duydunuz şu ana değin!

Seni en zorlayan rakip kimdi sorusuna verdiği cevapsa ilginç doğrusu; buzdolabı! Devasa buzdolabını kucakladığı gibi 8 kat yukarı taşımıştıda! İdmanlarda 200 kiloluk halteri rahatlıkla havaya kaldıran Karalin, eminiz fazla zorlanmamıştır buzdolabına karşı da!!

Ekim 2012’de 55 yaşında aramızdan ayrılan 1984 Los Angeles’in altın madalyalı güreşcisi Jeff Blatnick’e kulak verelim; ‘Beni minderden havalandırmaması için mümkün olan herşeyi yapıyorum ama çok formda olduğum halde karşı koyamıyorum. Havada o şekilde uçmayı sevmiyorum; aklımdan aman incitme diyesim geçiyor. Zaten Karalin kafasının üzerinden seni fırlatıp atmadıysa bu zaferdir senin için!’

Ya filozofik kişiliğine ne demeli; "yenilenler genellikle kaybetmeye hazır olanlardır. Mücadele eden, zorlukların üzerine giden ve duygularını kontrol edenler kazanır." Şiir yazan, sürekli okuyan, bale ve operayı düzenli takip eden bir devden bahsediyoruz.

Var mıdır aranızda "bizim coğrafyadan niye çıkmıyor böyle sporcular?” sorusuna cevabı olan?"



