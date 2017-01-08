  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -4 °C

Sibirya kaplanlarının kar keyfi

»
Sibirya kaplanlarının kar keyfi
Kocaeli'de yağan karla beyaza bürünen Darıca Hayvanat Bahçesi'nde başta Sibirya kaplanı olmak üzere yabani hayvanlar karın keyfini çıkarıyor. 

Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’nda yaşayan hayvanlar kar yağışı altında keyifli saatler geçiriyorlar. Hayvanat bahçesi sakinlerinden Sibirya kaplanı, kızıl panda, Çin Munçak geyiği gibi soğukkanlı hayvanlar karın tadını çıkardı. Yağan kar en çok soğuk havalarda yaşamayı seven Sibirya kaplanının işine geldi. Soğuk havaya alışkın olan Sibirya kaplanı, karların arasındaki yiyecekleri alarak yedi.

aw950998_05.jpg

“Sibirya kaplanlarını bu mevsimde gözlemlemek keyif veriyor”
Sibirya kaplanlarının kar yağdığı için çok sevindiğini belirten Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Öğrenciler gibi karı dört gözle bekleyen Sibirya kaplanları, kızıl pandalar, Çin Munçak geyikleri var parkımızda. Hafta sonuna geldi kar yağışı, öğrenciler üzüldü ama bunun aksine Sibirya kaplanları çok sevindi. Karda epeyce eğlendiler. Et verdik şuan keyfine diyecek yok. Karın yağışını, değerini en çok bilenlerden birisi. Parkımızda soğuğu seven hayvanlar fazla. Onları bu mevsimde gözlemlemek, bu kadar yakından gözlemlemek ayrı bir keyif veriyor. Bu canlıları görmeye gelen ziyaretçilerimiz de oldu gün içerisinde. Onlarda büyük keyif yaşadılar” dedi.
Kar yağışı ile birlikte Sibirya kaplanları ve kızıl pandalar güzel görüntüler oluşturdular.

20170108aw950998_01.jpg

Bu haber toplam 604 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'ye Gemi Sicil Müdürlüğü isteniyor07 Ocak 2017 Cumartesi 22:27
  • Kocaeli'de okullar pazartesi tatil olacak mı?07 Ocak 2017 Cumartesi 17:05
  • ‘Çocuklar Kâbe’ye benzer, bize Allah’tan emanettirler’07 Ocak 2017 Cumartesi 16:33
  • “Körfez ilçe kocaman bir aile”07 Ocak 2017 Cumartesi 16:31
  • Tüm Balkan Türkleri Derneği kongre yapıyor07 Ocak 2017 Cumartesi 16:25
  • Mobesko yönetimi, Müftü’yü misafir etti07 Ocak 2017 Cumartesi 16:24
  • Kent Konseyi’nde yeni dönemin ilk toplantısı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:22
  • Saklı Vadi’de kahvaltı günü07 Ocak 2017 Cumartesi 16:19
  • 304 ibadethanede halılar temizlendi07 Ocak 2017 Cumartesi 16:13
  • Karamürsel'den Suriye'ye un yardımı07 Ocak 2017 Cumartesi 15:05
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Eğlence Sokağı yapalım; şimdi tam zamanıdır
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti