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Sıcağa böyle çözüm buldular

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Sıcağa böyle çözüm buldular
İzmit ilçesinde aşırı sıcaklardan bulanan 3 çocuk, kentin en işlek yerinde bulunan bir çeşmeden yıkanarak serinlemeye çalıştı.

Kocaeli'de etkisini sürdüren yüksek sıcaklar, vatandaşların serinlemek için farklı yollar aramasına neden oluyor. Ortalama 30 derece seviyesinde seyreden ve aşırı nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha da yükseldiği kent merkezi öğlen saatlerinde boş kalıyor. Aşırı sıcaklarda dışarı çıkan 3 küçük çocuk ise serinlemek için kentin en işlek alanı olan Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan bir çeşmede sırılsıklam yıkanarak serinlemeye çalıştı.

Çeşmeden önce başlarını yıkayan küçük çocuklar daha sonra işi eğlenceye dökerek birbirlerini de yıkadılar. Çeşme altına serinlemek için girdiklerini söyleyen çocuklar, yıkanmak için birbirleriyle yarıştılar. Vatandaşların meraklı bakışları arasında çeşmede yıkanan çocuklar, sırılsıklam olarak çeşmeden ayrıldılar.

Sıcağa böyle çözüm buldular

Sıcağa böyle çözüm buldular

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