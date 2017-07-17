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Sıcak su içmeniz için 12 sebep

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Sıcak su içmeniz için 12 sebep
Sıcak su içmenin faydalarını biliyor musunuz?

Herkes su içmenin ne kadar önemli olduğunu artık biliyor. Doktorlar, günde 8 bardak su içmenin gerekli olduğunu söylüyor. Ancak çoğu insan sıcak su içmenin avantajlarını bilmiyor. Oysa soğuk yerine bir bardak sıcak suyu tercih etmeniz, sağlığınız için çok şey yapar. İşte sıcak su içmenin 12 faydası.

1. Kilo vermede yardımcıdır

Eğer birkaç kilo fazlalığınız varsa, sabahları içeceğiniz bir bardak limonlu sıcak su, metabolizmanızı hızlandırarak zayıflamanıza yardımcı olur.

2. Burun ve boğaz tıkanıklığına iyi gelir

İçilen sıcak su, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı için mükemmel bir doğal çaredir. Balgamı çözer ve solunum borusundan çıkarmanıza yardımcı olur.

3. Adet krampları için birebir

Sıcak su adet kramplarını azaltmada yardımcı olur. Su sıcaklığı karın kasları üzerinde sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

4. Vücudu yeniler

Sıcak su, vücudunuza detoks yapmak için harika bir fikirdir. Sıcak su içtiğinizde, vücut ısınız yükselmeye başlar ve terlersiniz. Bu, vücuttaki toksinlerin serbest kalmasını ve düzgün bir şekilde temizlenmesini sağlar.

5. Yaşlanmayla savaşır

Vücudu, toksinlerden arındırmak yaşlanmayı geciktirir. Sıcak su içerek, cildinizin esnekliğini arttırabilir, cilt hücrelerini onarabilir ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

5. Yaşlanmayla savaşır

Vücudu, toksinlerden arındırmak yaşlanmayı geciktirir. Sıcak su içerek, cildinizin esnekliğini arttırabilir, cilt hücrelerini onarabilir ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

7. Saçlarınızı canlandırır

Sıcak su içmek yumuşak, parlak saç elde etmek için de iyi bir yoldur. Saç köklerindeki sinir uçlarını harekete geçirir. Bu, saçlarınızın doğal canlılığını geri kazanmasını ve sağlıklı olmasını sağlar.

8. Saçları uzatır

Sıcak su saç köklerinin düzenli çalışmasını sağlar ve saçların gelişimini hızlandırır.

9. Kepeği önler

Sıcak su, kafa derinizin nemini tutar ve kepek oluşumunu engeller.

10. Kan dolaşımını arttırır

Sıcak su içmenin bir diğer önemli yararı, kas ve sinir aktivitesi için önemli olan kan dolaşımınızı arttırmasıdır.

11. Sindirim sistemini harekete geçirir

Sıcak su özellikle sindirim için yararlıdır. Çalışmalar, bir yemek sırasında veya sonrasında soğuk su içilmesinin, tüketilen gıdalardaki yağın sertleşebileceğini göstermiştir. Bu bağırsağınızın iç duvarında yağ birikimi oluşturabilir, bu da sonunda barsak kanserine neden olabilir. Sıcak su içmek ise, yemek sonrası için sindirime yardımcı olur.

12. Bağırsakları çalıştırır

Sıcak su, bağırsak hareketlerinizi sağlıklı ve ağrısız hale getirir. Aç karnına her sabah bir bardak sıcak veya ılık su tüketmek, bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar.

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