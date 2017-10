Sıcak yemek ihalesi yapıldı

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2018 yılı muhtaç ve yaşlı kişiler ile cenaze evlerine yemek alımı ve dağıtımı hizmeti alımı işi ihalesi Ruhsat ve Denetim Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Semra Begeç başkanlığında belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılar tarafından ihaleye 6 teklif verildi.

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2018 yılı muhtaç yaşlı kişiler ile cenaze evlerine yemek alımı ve dağıtımı hizmeti alımı işi ilgili ihale belediye toplantı salonunda açık ihale usulü ile ihale edildi. Şeffaf belediyecilik uygulaması kapsamında www.kartepe.bel.tr internet adresi üzerinden canlı yayın ile izlenen ihaleye 6 istekli teklif verdi.

TEKLİFLER VERİLDİ

Yaklaşık maliyetin 1.310.333,60 TL olan ihaleye isteklilerden; Huzur Restaurant Musu Tabay 1.299.540,00 TL, Şantad Gıda Yemek Üretim İnşaat Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 741.000,00 TL, Katmışlar Yemek İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile Altun Yemek Sarayı Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 707.500,00 TL, Ak-Öz-Şah Gıda Mad. Teks. Hiz. San.Tc. Ltd. Şti. 1.027.860,00 TL, Ak Ay Turizm Nak. Yemekçilik Akar Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. 866.120,00 TL ve Ahmet Mısırlı –Ertem Yemek 1.210.360,00 TL teklifte bulundu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.