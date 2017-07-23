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Sıcaklardan bunalanlara serinletici öneriler

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Sıcaklardan bunalanlara serinletici öneriler
2017'de havalar ezberleri bozdu... Önce yaz gelmek bilmedi sonra sıcaklar adete kavurdu.Bugünlerde ise Afrika sıcakları gündemde. Uzmanlar sıcak havalarda sıva kaybının önlemek için serinletici ve sağlıklı içecekleri öneriyorlar.

İşte kapıya dayanan Afrika sıcaklarında serinletici öneriler...

  • Zencefil ve naneli kavun suyu: Hem sağlıkılı hem lezzetli

  • Erik Şerbeti : Hem tatlı hem ekşi.

  • Affogato : Sıcak ve soğuğu aynı anda sunar. Espresso'nun sertliği, dondurma ile azaltıldığı için hem yumuşak hem de lezzetli bir içimi vardır

  • Hardaliye: Şimdi sadece adı var. Ama biryerlerden bulursanız denemeye değer

  • Sübye:Kavun çekirdeği ile yapılan İzmir’in geleneksel yaz içeceği

  • Çilekli feleğenli Soda : Biraz limon ve fesleğen, bir kaç çilek ve buz gibi soda

  • Yeşil Şifa : İçene de yapana da ferahlık veriyor. Üstelik çok sağlıklı

  • Karadut Suyu: Tadı da rengi de harika.

  • Buzlu Çay : Beyaz ya da yeşil çaylısı da denemeye değer

  • Demirhindi Şerbeti : Osmanlı’dan günümüze gelen sağlık iksiri

  • Portakal suyu : Sağlık ve ferahlık deposu 

  • Ahududu Şerbeti: Müthiş lezzet.

  • Kayısı Suyu : Tatlı niyetine

  • Soğuk kahve : İster hazır alın ister kendiniz yapın ama mutlaka buzla soğutarak için.

  • Soda &Limon: Mükemmel ikili

  • Naneli Ayran : Geleneksel serinleticimiz

  • Limonata: Ev yapımı ise üstüne lezzet yok.

  • Frappe : Yaz aylarının efsane serinleticisi 

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