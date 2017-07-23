Sıcaklardan bunalanlara serinletici öneriler

İşte kapıya dayanan Afrika sıcaklarında serinletici öneriler...

Zencefil ve naneli kavun suyu: Hem sağlıkılı hem lezzetli

Erik Şerbeti : Hem tatlı hem ekşi.

Affogato : Sıcak ve soğuğu aynı anda sunar. Espresso'nun sertliği, dondurma ile azaltıldığı için hem yumuşak hem de lezzetli bir içimi vardır

Hardaliye: Şimdi sadece adı var. Ama biryerlerden bulursanız denemeye değer

Sübye:Kavun çekirdeği ile yapılan İzmir’in geleneksel yaz içeceği

Çilekli feleğenli Soda : Biraz limon ve fesleğen, bir kaç çilek ve buz gibi soda

Yeşil Şifa : İçene de yapana da ferahlık veriyor. Üstelik çok sağlıklı

Karadut Suyu: Tadı da rengi de harika.

Buzlu Çay : Beyaz ya da yeşil çaylısı da denemeye değer

Demirhindi Şerbeti : Osmanlı’dan günümüze gelen sağlık iksiri

Portakal suyu : Sağlık ve ferahlık deposu

Ahududu Şerbeti: Müthiş lezzet.

Kayısı Suyu : Tatlı niyetine

Soğuk kahve : İster hazır alın ister kendiniz yapın ama mutlaka buzla soğutarak için.

Soda &Limon: Mükemmel ikili

Naneli Ayran : Geleneksel serinleticimiz

Limonata: Ev yapımı ise üstüne lezzet yok.