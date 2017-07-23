Sıcaklardan bunalanlara serinletici öneriler

İşte kapıya dayanan Afrika sıcaklarında serinletici öneriler...
Zencefil ve naneli kavun suyu: Hem sağlıkılı hem lezzetli
Erik Şerbeti : Hem tatlı hem ekşi.
Affogato : Sıcak ve soğuğu aynı anda sunar. Espresso'nun sertliği, dondurma ile azaltıldığı için hem yumuşak hem de lezzetli bir içimi vardır
Hardaliye: Şimdi sadece adı var. Ama biryerlerden bulursanız denemeye değer
Sübye:Kavun çekirdeği ile yapılan İzmir’in geleneksel yaz içeceği
Çilekli feleğenli Soda : Biraz limon ve fesleğen, bir kaç çilek ve buz gibi soda
Yeşil Şifa : İçene de yapana da ferahlık veriyor. Üstelik çok sağlıklı
Karadut Suyu: Tadı da rengi de harika.
Buzlu Çay : Beyaz ya da yeşil çaylısı da denemeye değer
Demirhindi Şerbeti : Osmanlı’dan günümüze gelen sağlık iksiri
Portakal suyu : Sağlık ve ferahlık deposu
Ahududu Şerbeti: Müthiş lezzet.
Kayısı Suyu : Tatlı niyetine
Soğuk kahve : İster hazır alın ister kendiniz yapın ama mutlaka buzla soğutarak için.
Soda &Limon: Mükemmel ikili
Naneli Ayran : Geleneksel serinleticimiz
Limonata: Ev yapımı ise üstüne lezzet yok.
Frappe : Yaz aylarının efsane serinleticisi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.