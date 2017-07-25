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Sıcaklık 35 dereceye yükselince...

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Sıcaklık 35 dereceye yükselince...
Kocaeli'de hava sıcaklığı bugün 35 dereceye ulaştı. Bazı çocuklar evlerinin terasında hortumla su sıkarak serinledi.

Ülke genelinde yükselen hava sıcaklıkları, Kocaeli'ni de etkiledi. Kent merkezinde hava sıcaklığı bugün 35 dereceye ulaştı.Vatandaşlar öğle saatlerini gölgede dinlenerek geçirmeyi tercih etti. Körfez ilçesinde oturan Yusuf Talha Fidan ve Cihan İşcan ise terasta serinlemeyi tercih etti. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, çocuklar ıslandıktan sonra güneşlenmeyi ihmal etmedi. Havaların sıcak olduğunu belirten 10 yaşındaki Cihan İşcan, "Terasta serinliyoruz. Yaz tatilinin bir çok gününü bu şekilde geçirdik. Çok keyifli" dedi.

7 yaşındaki Yusuf Talha Fidan ise hem eğlendiğini, hem de serinlediğini ifade etti. Öte yandan, yetkililer, özellikle sıcaklıkların en üst seviyeye ulaştığı saatlerde vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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