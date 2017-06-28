Sıcaklık artıyor.. Aman dikkat!

Bayram tatili ile birlikte bölgemizde hava sıcaklığının da yükselmesinin etkisiyle, plajlar olağanüstü ilgi görmeye başladı.

Bayram günlerinde hem Karamürsel Plajı’nda, hem Kandıra sahillerindeki Mavi Bayraklı plajlarda çoluk çocuk denizin, güneşin tadını çıkarttı.

SICAKLIK ARTIYOR

Bölgemizde hava sıcaklığının yarından itibaren biraz daha artması, gölgede 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Özellikle önümüzdeki hafta sonu, plajlarda çok daha büyük yoğunluk bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kurtarma ekipleri Mavi Bayraklı plajlarda aralıksız görev başında. Yine de denize girenlerin dikkatli olması gerekiyor.

40'a yaklaşacak! KAVRULACAĞIZ

Mavi bayraklı plajlara gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da başlıyor