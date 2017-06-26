Sıcaklık artıyor, ekipler hazır! Aman dikkat

Meteoroloji’nin raporuna göre, bölgemizde en yüksek sıcaklık bugün 32, salı günü 31 derece olacak. Gece sıcaklıkları 20-21 derece civarında. Beş gün yağış beklenmiyor ama hava zaman zaman bulutlanacak.

SICAK HAVALARA DİKKAT

Bölgemiz ve ülkemizin büyük bölümü, Ramazan günlerini mevsim normallerinden daha serin ve bol yağışlı geçirdi. Ancak Bayram’la birlikte Türkiye’de ve bölgemizde kavrucu yaz sıcakları etkili olmaya başladı. Avrupa alışık olmadığı sıcakları yaşarken, bölgemizde de önümüzdeki günler çok sıcak olacak.

KARADENİZ ŞAKAYA GELMEZ

Ramazan ayından çıkışın da coşkusuyla, pekçok kişi kuşkusuz karadeniz kıyılarında kendilerini serin sulara atmaya koşacak. Hem Kandıra yolunda araba kullanırken, hem Karadeniz’de denize girerken çok dikkatli olunması gerektiğini de okurlarımıza hatırlatmak isteriz.

CANKURTARANLAR GÖREVDE

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 170 cankurtaran ekibiyle sahillerde boğulma vakalarına müdahale ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, KOSKEM'in sezon boyunca tatilcilerin akın ettiği 8 noktada boğulma olaylarına müdahale etmeye başladığı belirtilerek, Marmara Denizi'nde Karamürsel sahilindeki Altınkemer ve Darıca Bayramoğlu ile Karadenizde Kandıra sahilindeki Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajlarında haftanın 7 günü hizmet verildiği kaydedildi.

Çalışmalarını 170 kişilik ekiple sürdüren merkezin envanterine eklediği yeni ekipman ve araçlarla hizmet kalitesini daha da arttırdığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye'de sadece Kocaeli İtfaiyesi kurtarma filosunda bulunan 2 adet SAR RESCUE modeli jetlere 2 adet daha ilave edilecek. Bunlarla birlikte Kocaeli sahillerinde 4 adet SAR RESCUE model kurtarma jetlerimizi boğulma olaylarına anında müdahale için hizmet verecek. KOSKEM, SAR RESCUE'lerle birlikte 10 adet jet, 6 adet zodyak botla, filosunu daha da güçlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, KOSKEM'in 2005 yılından itibaren Marmara ve Karadeniz sahillerinde sivil toplum kuruşlarının gönüllüleri ile cankurtaranlık hizmeti veren KOSKEM'in bu özelliğiyle Türkiye'de başka örneğinin olmadığına dikkat çekilerek, 2005 yılından 2016 yaz sezonu sonuna kadar 6 bin 241 kişiyi boğulmaktan kurtardığı belirtildi.