Sıcaklık artıyor.. Gizli tehlikeye dikkat!

Bayram tatili ile birlikte bölgemizde hava sıcaklığının da yükselmesinin etkisiyle, plajlar olağanüstü ilgi görmeye başladı. Uzmanlar Karadeniz sahillerindeki RİP akıntısına karşı uyarıyor.

Bayram günlerinde hem Karamürsel Plajı’nda, hem Kandıra sahillerindeki Mavi Bayraklı plajlarda çoluk çocuk denizin, güneşin tadını çıkarttı.

SICAKLIK ARTIYOR

Bölgemizde hava sıcaklığının yarından itibaren biraz daha artması, gölgede 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemizde bugün ve yarın günü hava az bulutlu olacak. Bugün ve yarın 31 derece beklenen en yüksek sıcaklık, perşembe günü 34 dereceye yükselecek.

HAFTA SONU DAHA SICAK

Meteoroloji’nin raporuna göre, cuma ve cumartesi günleri havada bulut bile olmayacak. Gündüz sıcaklıkları gölgede 36 dereceyi bulacak. Önümüzdeki 5 gün bölgemizde gece sıcaklıkları da 19-25 derece arasında bekleniyor. Nem yüksek, rüzgar hafif.

DENİZDE DİKKAT!

Özellikle önümüzdeki hafta sonu, plajlarda çok daha büyük yoğunluk bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kurtarma ekipleri Mavi Bayraklı plajlarda aralıksız görev başında. Yine de denize girenlerin dikkatli olması gerekiyor.

GİZLİ TEHLİKE RİP AKINTISI

Her yıl onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, halk arasında “kum kayması” olarak bilinen rip akıntısı hakkında uzmanlar uyarılarda bulundu.

Karadeniz sahillerinde sıklıkla görülen ve boğulma ile sonuçlanan RİP akıntısı sahile vuran dalgaların, deniz zemini ve derinlik farkı nedeniyle birleşerek dar bir bölgeden hızla geri çekilmesiyle oluşuyor. Pek çok plajda bu oluşum kıyıya dik bir şekilde gerçekleşiyor. Eğer yüzmekte olduğunuz suyun rengi çevresindeki suyun rengine nazaran daha koyu ise orada rip akıntısı olduğuna işaret ediyor. Halk arasında ‘kum kayması’, 'kum göçmesi' şeklinde tarif edilen olay tam da bu akıntının yaşandığının göstergesi.

Rip akıntısı aylar boyunca aynı yerde görüldüğü gibi kısa bir zaman aralığında sahile gelen dalgaların yüksekliğinin değişmesi yani aniden meydana gelen akıntılar şeklinde de olabiliyor. Kıyıya paralel bir akıntının sebep olduğu ve kıyı boyunca yer değiştiren rip akıntısı da az da olsa rastlanılan türden.

Uzmanlar rip akıntısına maruz kalındığı zaman çok sakin olunmasını tavsiye ediyor. Böyle bir durumda kıyıya doğru dik bir şekilde yüzmemek gerekiyor. Ripten kurtulmak için kıyıya paralel yüzülmeli. Uzun süre suda kalma tehlikesi olduğu için yorulmamak da önemli.

Rip akıntısı kıyıya dik gelen dalgaların kıyıdaki kayalık, rıhtım, mendirek ve hatta kalabalık halde yüzen insanların dalgaların yönünü kesintiye uğratması sebebiyle oluşabiliyor. Böyle durumlarda dalgalarla kıyıya yığılan sular geri dönerken denize doğru kuvvetli bir basınç oluşturuyor. Sonrasında da söz konusu dalgalar kıyının uygun bir kesiminden denize doğru dönerek rip akıntısını meydana getiriyor. Akıntı deniz tabanındaki ince malzemeleri karıştırarak çamurlu bir su görüntüsü oluşturuyor.

Uyarılara dikkat

Çok iyi yüzme bilenleri bile denizin derinliklerine çeken, zaman zaman saatte 70 kilometre hızla hareket eden bu sinsi ve çok güçlü akıntı, çok sığ plajlarda da görülüyor. Akıntıya kapılan insanlar kuvvetli bir basınç ile denize doğru sürükleniyor. Panikle birlikte karaya direkt yüzülünce yorulmayla birlikte istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Uzmanlar, ‘Ben çok iyi yüzerim, bana bir şey olmaz, ben zaten açılmıyorum’ düşüncesine kapılmamalarını tavsiye ediyor. Çünkü rip akıntıları tam kıyıdan ve üstelik bilek hizasından başlıyor.

Uzmanlar, kontrolsüz, emniyet tedbiri alınmamış, cankurtaran ve sağlık ekibi bulunmayan sahil ve plajlarda, rüzgârlı havalarda ve denizin dalgalı olduğu durumlarda denize girilmemesini tavsiye ediyor. Çocukların da kesinlikle denize yalnız girmemesine dikkat edilmesini vurguluyor.

Rip akıntısına karşı yapılması gerekenler şöyle:

-Sakin olun, asla paniğe kapılmayın

-Akıntı sizi derine çekmez, sahilden uzağa götürür

-Akıntı durduktan sonra belirli mesafe yanlara doğru, sahile paralel yüzün ve akıntıdan çıkın, sonra sahile doğru yüzün

-Marmara ve Karadeniz sahillerinde genellikle 100 metreden daha fazla açığa götürmez

-Asla çeken akıntıya karşı sahile doğru yüzmeye çalışmayın, dünya yüzme şampiyonu olsanız dahi rip akıntısına karşı koyamazsınız

-Akıntıya karşı yüzerek gücünüzü tüketmeyin, akıntıdan değil, yorgunluktan ölürsünüz

-Akıntının sizi götürmesine izin verin (akıntıdan derhal kurtulmak istiyorsanız sahile değil; sağa veya sola yanlara doğru yüzün)

-Bu arada seslenerek veya sadece tek kolunuzu kaldırarak yardım isteyin

-Yüzünüz daima sahile dönük olsun

-Akıntı sizi açığa çektikten 1-2 dakika sonra duracaktır

40'a yaklaşacak! KAVRULACAĞIZ

Mavi bayraklı plajlara gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da başlıyor