Sıcaklık yükseliyor! İşte Kocaeli'nin 5 günlük hava durumu

BUGÜN HAFİF YAĞMUR
Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava bugün hafif yağmurlu olacak. Yarın parçalı bulutlu, perşembe günü yoğun sisli hava bekleniyor. Sis, cuma ve cumartesi günleri de etkili olacak.
20’Lİ DERECELER
Meteoroloji’nin tahminlerine göre bu hafta bölgemizde gündüz en yüksek sıcaklıklar 18-20 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları da 7-9 derece aralığında bekleniyor. Rüzgârlar genellikle kuzey doğudan esecek.
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