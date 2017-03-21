Sıcaklık yükseliyor! İşte Kocaeli'nin 5 günlük hava durumu

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre, bölgemizde hava sıcaklıkları bu hafta mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

BUGÜN HAFİF YAĞMUR

Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava bugün hafif yağmurlu olacak. Yarın parçalı bulutlu, perşembe günü yoğun sisli hava bekleniyor. Sis, cuma ve cumartesi günleri de etkili olacak.

20’Lİ DERECELER

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bu hafta bölgemizde gündüz en yüksek sıcaklıklar 18-20 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları da 7-9 derece aralığında bekleniyor. Rüzgârlar genellikle kuzey doğudan esecek.