Sıcaklık yükseliyor! İşte Kocaeli'nin 5 günlük hava durumu

GECELER HALA SERİN
Meteoroloji’nin raporuna göre önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde hava bulutlu geçecek. Rüzgar genellikle kuzeydoğudan esecek. Gündüz en yüksek sıcaklıklar 20-22 derece, gece en düşük sıcaklıklar 4-9 derece aralığında bekleniyor.
GECELER HALA SERİN
Meteoroloji’nin raporuna göre önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde hava bulutlu geçecek. Rüzgar genellikle kuzeydoğudan esecek. Gündüz en yüksek sıcaklıklar 20-22 derece, gece en düşük sıcaklıklar 4-9 derece aralığında bekleniyor.
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