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Sıcaklık yükseliyor! İşte Kocaeli'nin 5 günlük hava durumu

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Sıcaklık yükseliyor! İşte Kocaeli'nin 5 günlük hava durumu
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, bölgemizde bu hafta yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklıkları da 20 derece ve üzerine çıkıyor.

GECELER HALA SERİN

 Meteoroloji’nin raporuna göre önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde hava bulutlu geçecek. Rüzgar genellikle kuzeydoğudan esecek. Gündüz en yüksek sıcaklıklar 20-22 derece, gece en düşük sıcaklıklar 4-9 derece aralığında bekleniyor.

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