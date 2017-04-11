Sıcaklık yükseliyor! İşte Kocaeli'nin 5 günlük hava durumu

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, bölgemizde bu hafta yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklıkları da 20 derece ve üzerine çıkıyor.

GECELER HALA SERİN Meteoroloji’nin raporuna göre önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde hava bulutlu geçecek. Rüzgar genellikle kuzeydoğudan esecek. Gündüz en yüksek sıcaklıklar 20-22 derece, gece en düşük sıcaklıklar 4-9 derece aralığında bekleniyor.

Bu haber toplam 563 defa okunmuştur