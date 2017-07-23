Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kentte öğle saatlerinde 31 dereceye kadar ulaşan sıcaklıktan hafta sonu tatilini de fırsat bilerek kurtulmak isteyen vatandaşlar, Kandıra ve Karamürsel sahilleriyle Sapanca Gölü'ne yöneldi.Kandıra'daki mavi bayraklı Cebeci, Bağırganlı, Kerpe ve Karamürsel Altınkemer plajlarını dolduran vatandaşlar, suya girerek serinlemeye çalıştı.Aşırı nem ve sıcak dolayısıyla öğle saatlerinde sokakların boşaldığı gözlenirken, dışarıda bulunan az sayıdaki vatandaş ise parklar ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, yaz sezonu boyunca boğulmalara karşı denizden ve kıyıdan Karamürsel Altın Kemer ve Kandıra sahillerinde görev yapıyor.