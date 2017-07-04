  • BIST 100.984
  • Altın 139,742
  • Dolar 3,5481
  • Euro 4,0316
  • Kocaeli 22 °C

Sıcaktan etkilenen martı ve baykuş hayata döndü

»
Sıcaktan etkilenen martı ve baykuş hayata döndü
Duyarlı vatandaşlar tarafından yetkililere teslim edilen hayvanlar hayata yeniden tutundu.

Kocaeli’ de vatandaşlar tarafından sokakta bulunan ve uçamayacak durumda olan martı ve baykuş, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayata döndü. Martı ve Baykuş Büyükşehir ekipler tarafından Kandıra yolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Martının ve Baykuşun sıcak havalardan etkilendiği tespit edildi.

KOL KANAT GERİYOR

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sadece sokak hayvanlarına değil, bir şekilde yaralanmış diğer hayvanlara da kol kanat geriyor. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlar tarafından yolda bulunan martı ve baykuş da Merkez tarafından sahiplendi.

İLK TETKİKLER YAPILDI

Merkeze getirilen iki hayvan, uzman veterinerler tarafından acil bir şekilde kontrolleri yapıldı. İlk tetkikleri yapılan martının sağlık durumu hakkında incelemeler yapıldı. Yapılan incelemenin ardından sıcaktan bayıldığı anlaşılan martının tedavisi yapıldı. Durumu gözlemlenen martı sağlığına kavuşana kadar misafir edileceği alana götürüldü.

SICAKTAN ETKİLENDİĞİ ANLAŞILDI

Baykuş’ta yapılan ilk müdahale sonrasında herhangi bir kırığı olmadığı tespit edildi. Sıcak çarpması nedeni ile rahatsızlık geçirdiği anlaşılan baykuşun da gerekli tedavileri yapılarak gözetim alanına bırakıldı.   

DUYARLI VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, doğada zarar gören hayvanları fark ettiklerinde, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirebileceklerini belirterek duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Bu haber toplam 301 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamürsel Şenliği’nde Gölcüklü Demet sahnede04 Temmuz 2017 Salı 09:06
  • Kocaeli'de bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak?04 Temmuz 2017 Salı 08:59
  • Başkan Toltar, esnafları ziyaret etti03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:56
  • Karamel için itfaiye ekipleri seferber oldu03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:44
  • Unutulmuş Değerler Festivali03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:43
  • Çamlıtepe’deki kapalı pazarda sona doğru03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:39
  • Körfez’de tarihi sporlar yaşatılıyor03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:22
  • Baran’dan Bayram ve Sağlık’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:17
  • Türkiye’de örnek bir proje...Eylül’de açılıyor03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:14
  • Kartepe'ye yeni bir cazibe merkezi03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:11
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti