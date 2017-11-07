Sıfırdan iş kurana devletten kredi

FAİZSİZ SUNULUYOR

Günümüz koşullarında sıfır sermaye ile girişimci olmak gerçekten çok zor. Bırakın sıfır sermayeyi, belli sermayesi olanlar dahi kredi çekmeden istediği işi kurmakta zorlanıyor. Hükümet, artan genç işsizliğinin önüne geçmek ve Türkiye’deki genç girişimci sayısının artması için yeni destekler başlattı. Bunlardan biri KOSGEB kanalıyla verilen hibe ve faizsiz kredi desteği.

İŞLEMLER BASİT

50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi desteği için yapılması gereken basit. İlk önce size en yakın KOSGEB şubesini bulun. 81 ilin tamamında müdürlüğü ve şubesi olan KOSGEB’e ulaşmak için “444 1 567” numaralı telefonu arayabilirsiniz. KOSGEB’in amacı işsizliği azaltmanın yanında üretime ve ekonomiye katkı sağlayacak iş alanlarını desteklemek.

ÖZELLİKLE GENÇLER

Hibe ve kredi desteğinden iş hayatına yeni atılacak 18-39 yaş arasındaki kişiler yararlanacak. Hibeden faydalanmak için kurs veya sertifika sahibi olmak yetmiyor. İşin zor aşaması, sektör ve proje seçimi. Proje hazırlarken ilk etapta, ‘ne üreteceğim’ sorusuna cevap vermek gerekiyor. Daha sonra maliyetinden pazar aşamasına kadar bilgilerin olduğu bir proje hazırlamak şart.

500 BİN LİRAYA KADAR

Esnaflık belgesini alıp vergi kaydını yaptıranlar için ikinci alternatif ise 500 bin liraya kadar limiti olan ve ‘Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri’ aracılığıyla sağlanan ucuz kredi. Vadesi 10 yıla varan bu kredilerden yararlanmak için 81 ilde bulunan 1000 kooperatif şubesinden başvuru yapılabiliyor. Kefil, ipotek gibi şartlar nedeniyle krediden vazgeçmeyin. Çünkü faizi piyasanın üçte biri.

EV KADINLARINA İKİ YIL ÖDEMESİZ

Aile bütçesine destek olmak isteyen ev kadınlarına devletten faizsiz kredi desteği var. 15 bin liraya kadar çıkan kredinin vadesi ilk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 8 yıl. El işi yapan, yöresel ürünlere yönelik üretim yapanlar, tarımsal faaliyetler destek kapsamında. Başvuru ikamet edilen adrese en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılıyor. ‘Gelir Getirici Projeler’ adı altında sunulan desteğe, Aile Bakanlığı katkı sağlıyor.