Sigara denetiminde adil olmak lazım

Türkiye’de sigara ile ilgili mücadeleyi ve yasakları başlatan kişi, Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ’dır. Başlangıçta yasaklar çok sıkı uygulandı. Sonra Akdağ Bakanlık’tan ayrılınca gevşedi. Hemen her mekân sigara yasağını delecek bazı formüller buldu. Özellikle kafelerde, içkili lokantalarda eskisi gibi sigara gayet rahat içilir hale gelmişti.

Prof.Dr.Recep Akdağ, yeniden Sağlık Bakanlığı’na geldi. Şimdi, bütün gücüyle sigara yasağını genişletmek ve denetimleri sıkılaştırmak için çaba harcıyor. Özellikle son bir aydır, ülke genelinde sigara yasağı denetimleri olağanüstü arttı. Üstelik, bu denetimlerde ağır cezalar kesiliyor, yasağa uymayan mekânlar kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Ben bir sigara tiryakisiyim. Sigaranın zararlarını yaşayan, bilen, üstelik sigara içtiği için başta ailesi olmak üzere çevresindeki pek çok kişiden tepki ve baskı gören bir tiryaki. Bu konuda yasaklara ve kurallara karşı çıkmanın anlamsız olduğunu da kabul ediyorum. Çünkü bütün Dünya, özellikle gelişmiş ülkeler sigara ile mücadele ediyorlar. Üstelik, sigara içenin sadece kendisine zarar vermediği, etrafındaki insanlara da kötülük yaptığı biliniyor.

Eskiden, uçakta, otobüste, trende, minibüste, bütün kapalı mekânlarda püfür püfür sigara içilirdi. Elbette şimdi böyle bir serbestliği talep etmek, savunmak mümkün değil. Ancak, bütün rakamlar gösteriyor ki, bu yasaklar sigara tüketimini azaltmamış. Türkiye’de 2016 yılında yasaklara ve büyük zamlara rağmen sigara tüketiminde rekor kırılmış.

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İlimizde bir süredir sigara konusunda çok sıkı denetim var. Üstelik Bakanlık bütün illere başka illerden denetim ekipleri göndermiş. Artık mekân sahipleri ile denetime gelen ekipler birbirini tanımıyor. Denetimler bu denli sıkı olunca, yakın zamana kadar müşterilerinin sigara içmelerine göz yuman mekân sahipleri de artık sigara içirtmiyorlar. Çünkü, hepsi yüklü miktarlarda ceza ödemiş, bir kısmı, “Bir daha yakalanırsa kapatılacak” duruma gelmiş.

Popüler kafeler ve içkili restaurantlar bu konuda bir hayli rahatsız. Yakındır, bahar yaz ayları gelecek, masalar açık havaya taşınacak, sorun biraz azalacak. Ama bu aşamada gerçekten önemli sıkıntı var.

Yazının girişinde de belirttiğim gibi; sigara yasakları kaldırılsın, denetim yapılmasın deme hakkımız yok. İnsanların toplu halde bulunduğu ortamlarda sigara içenlere göz yumulması artık mümkün değil. Ama bu denetimler konusunda adil davranmak çok önemli.

Bazı mekânlar nedense yeterince denetlenmiyor. Müşterisine sigara içirtiyor. Ama yanındaki dükkân sürekli bir denetim altında. Bir kez daha yakalansa, mekân kapatılacak. Müşterisine kesinlikle sigara içirtmiyor. Hatta daha müşterisi kapıdan girerken, “Kusura bakma, sigara içemezsin” diyor. Tiryakiler geri dönüyor. Sigaraya izin vermeyen dükkândan çıkıp, hemen yanında veya az ileride bulunan, sigaraya göz yuman mekâna gidiyor.

İşte büyük sıkıntı ve haksızlık da burada ortaya çıkıyor.

“REFERANDUMA KADAR GEVEŞETELİM “ DEMİŞLER

Denetimlerle ilgili bu anlattıklarımdan, “siyasi torpil” iması çıkartmayın. İlimizde önemli AK Partili işletmecilere ait mekânlara da ekipler gitmiş. Sigara yüzünden ceza yazmışlar.

Geçenlerde Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ ilimizdeydi. Bir dosttan dinledim. AK Parti İl Merkezi’nde Bakan partililerle sohbet ederken, sigara yasağından canı yanan bazı AK Partili yöneticiler Bakan’a, “Efendim. Sigara ile ilgili denetimler çok sıkılaştı. İnsanlar tepki gösteriyor. Acaba referanduma kadar bu işi gevşetsek. 16 Nisan’dan sonra yeniden sıkılaştırsak iyi olmaz mı?” diye sormuşlar. Bakan, bu soruyu soran partilileri terslemiş, “Sigara yasağı denetimlerine karşı çıkan, tepki gösteren varsa, bundan çok daha fazla insan da bu denetimleri takdir ediyor. Bu konuda taviz verilmeyecek” demiş.

İzmit’teki tanıdık dükkânlarda bile artık sigara içemiyorum. Mekân sahipleri, “Kusura bakma abi” diyorlar. Sakarya sınırları içinde olan, yemeklerini de çok beğendiğim bir dükkân var. Rahat rahat sigara içiliyordu. Geçen gün, oraya gittim. Tiryakiler, bir de rakı sofrasında oturuyorsa, canları daha çok sigara ister. Sakarya sınırlarındaki dükkâna girdim, mekân sahibi her yeri “Sigara içilmez” afişleri ile kaplatmış. Beni karşıladı, “Kusura bakma. Kapanma aşamasındayız. Sigara içirtmiyoruz” dedi. Yani denetim bizim ilimize özgü değil. Bakan Akdağ, bütün illerde talimat verdi.

Tamam, devletin, yasaları karşısında boynumuz kıldan ince. Ne yapalım, yarım saatte bir masadan kalkacak, dışarı çıkıp sigara yakacağız. Havalar ısındıktan sonra da bahçe masalarda otururuz. Denetim yapılsın, kurala uymayanlar cezalandırılsın. Ama bu iş adil olsun. Kimse kayırılmasın, kimse korunmasın. Çünkü, kafe ve restaurant sektöründe bu sigara içmek ile içmemek arasındaki çizgi ticareten çok ciddi avantaj veya dezavantaj yaratıyor.

Fatma Hanım’ı kutladım

TBMM Başkanlık Divanı üyeliği çok önemli bir protokol görevidir. Yıllar önce milletvekiliyken, değerli ağabeyimiz, arkadaşımız İbrahim Artvinli Meclis katip üyesi olmuştu da çok sevinip, kutlama yapmıştık.

CHP’nin Meclis Başkanlık Divanı’ndaki üyesi, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in adı, büyük bir skandala karıştı. Türkmen’in kendisine verilen sınırsız haberleşme hakkını kötü kullandığı ortaya çıktı. İstifa etmek zorunda kaldı. CHP’nin Meclis Grubu’ndan bir göreve seçilmek kolay değildir. Türkmen’den boşalan göreve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet tek aday gösterilmiş. Artık, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi.

Hiç tarzım değil. Ama bir Kocaeli Milletvekili’nin, Fatma Hanım’ın, üstelik milletvekilliğinin ilk döneminde bu göreve seçilmesi çok hoşuma gitti. Telefon açıp, kendisini kutladım. Kocaeli’de “Kırmızı plaka” kullanma hakkı, bir Bakan Işık’ta, artık bir de Fatma Hanım’da var. Düşünsenize M.Alipaşa’ya kırmızı plakalı makam arabasıyla gelecek. Az iş değil. CHP’deki mevcut milletvekillerinin siyasi geleceğinin çok parlak olduğunu sanmıyorum. Ama Fatma Hanım bu göreve seçilerek diğer ikisinden bir adım öne geçmiş görünüyor.

Vatandaş siyaseti biraz yola getirdi

16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandumu öncesi, “EVET”çi taraf da “HAYIR”cı taraf da işe çok hırslı ve saldırgan başlamıştı.

EVET’çi iktidar kanadı, “referandumda hayır veren teröristtir” diyordu. HAYIR’cı muhalefet tarafı da, “Referandumdan EVET çıkarsa, Türkiye diktatörlüğe gider. Demokrasi falan kalmaz” diye konuşuyordu. İpler, giderek geriliyordu. Ama halk, bu keskin, sert söylemlere, kavgacı üsluba prim vermedi. Zaten ekonomide işler kötü giderken, zaten 2015’de iki büyük seçimde toplum yeterince gerilmişken siyasetin durduk yerde kutuplaşmayı sivrilten söylemi herkesi rahatsız etti.

Bakın, söylemler biraz yumuşadı. Şu sıralar Allah’a şükür ülkemizde tatsız olaylar, terör falan da olmuyor. Biraz Türkiye nefes alıyor.

16 Nisan’da çok önemli bir karar için sandık başına gideceğiz. Bu referandumdan EVET de çıksa, HAYIR da çıksa hayatımızda çok fazla bir şey değişmeyecek. Türkiye Muz Cumhuriyeti değil. Önümüzdeki günlerde elbette siyaset yeniden sertleşecek ama sertliği tercih eden taraf kazanan değil, kaybeden taraf olacaktır. Türk halkı gerçekten çok sağduyulu ve siyasetin gereksiz sertlik yaratan üslubunu da terbiye ediyor diye düşünüyorum.