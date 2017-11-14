Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz ilaç

Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Salih Çavdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan ücretsiz tedavi projesinin uygulamaya başlandığını söyledi.

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara ücretsiz ilaç imkanı sunulduğunu vurgulayan Çavdar, "Bu proje bakanlığımız tarafından daha önce açıklanmıştı fakat yeni uygulamaya geçtik. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar sağlık müdürlüğüne müracaat edebilecek. Biz de vatandaşımızı, hastanedeki sigara bırakma birimine yönlendireceğiz. Sigara birimindeki hekimin yazdığı reçetedeki ilaçları sağlık müdürlüğü olarak ücretsiz temin edeceğiz." diye konuştu.

Çavdar, sigarayla mücadele konusundaki çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydett