Şiir tadında resim sergisi

Deneyimli kadrosu ve uzman Usta Öğreticileri ile 13 yılını geride bırakan KO-MEK, 326 farklı branşta yetiştirdiği kursiyerlerle eğitimin öncüsü olmaya devam ediyor. Kursiyerlerini her alanda destekleyen KO-MEK, aldığı eğitimler sonrasında kendi sergisini açmak isteyen kursiyerlerine de destek oluyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de kursiyerlerini daha iyiye yönlendirmek için cesaretlendirip kendi sergilerini açmalarını sağlayan KO-MEK gerek sergi gerekse yapılan ürünlerin vatandaşa en iyi şekilde tanıtılması için çalışmalarını kursiyerleri ile birlikte yürütüyor.

SERGİ 17 KASIM’A KADAR AÇIK

Yeni dönemle birlikte eğitimlere başlayan KO-MEK, Resim branşı kursiyerlerinin oluşturduğu ‘Şiirlerle Resim’ adlı sergi İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Resim Branşı Usta Öğreticisi Ebru Makinacı Güngör’ün kursiyerlerinin hazırladığı 40 farklı çalışmasının yer aldığı serginin açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz, KO-MEK Genel Koordinatörü Lokman Ceyhan, KO-MEK birim sorumluları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Edebiyat sanatının tablolara yansıtıldığı sergi 17 Kasım Cuma gününe kadar kapılarını sanatseverler için açık tutacak.

YARIM KALAN HİKAYELER ŞİİRLERLE ANLATILDI

Her yaş ve her meslek grubuna ait resme gönül veren kursiyerin katıldığı sergide sanatseverler birbirinden güzel eserleri uzun uzun inceleme fırsatı buldu. Yağlı boya tablolarının ön plana çıktığı sergiyi asıl farklı kılan ise resimlerin şiirler için çizilmiş olmalarıydı. Edebiyatımızın önemli şairlerinin şiirleri üzerine hazırlanan sergide edebiyat ve resim sanatı harmanlandı. Sergide dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Yarımca Kurs Merkezinde resim branşına başladıktan sonra vefat eden Mehmet Turgut Güngör’ün hikâyesi oldu. Uzun zamandır sessiz gemi resmini çizmek isteyen Güngör esere başladıktan kısa süre sonra bitiremeden hayatını kaybedince arkadaşları yarım bıraktığı eseri tamamlayarak sergiye taşıdı. KO_MEK ailesi olarak hayatını kaybeden kursiyerimize Cenab-ı Allah tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.