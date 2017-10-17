Sıkı dur Türk futbolu; Kocaelispor geri dönüyor

Bir rüyaydı aslında. Bahri Yavuz’dan önce birisi çıkıp “KEV Tesisleri satılacak, gelecek kaynakla Kocaelispor borçtan kurtulacak” dese hadi canım sende, bu mümkün mü cevabı verirdik. Rüyamızda görsek böyle bir şeye inanmazdık. Uzun süre bu kentte vakıf arazisinin kesinlikle satılamayacağı konuşuldu. Daha doğrusu birileri hepimize bunu inandırdı. Ne zaman ki, Bahri Yavuz camianın liderliğine geldi, daha ilk gün, “Bizim olanı geri alacağız” sloganıyla, son derece kararlı bir şekilde yola çıktı. Hiç kolay olmadı elbette. 3.5 yıl süren çok çetin bir mücadeleydi. Çeşitli zorluklar çıkartıldı, engeller koyuldu ancak Yavuz ve arkadaşları hiçbir gün pes etmedi. Hatta her zorlukta daha bir inançla yollarına devam ettiler, “Kimse bizi bu yoldan çeviremez, vazgeçen haindir” dediler.

GKD’DE TARİHİ GÜN, KURTULUŞ GÜNÜ

Başkan Yavuz’un her seferinde altını çizdiği gibi tüm kent destek verdi bu mücadeleye. Tüm siyasi parti il başkanları, sivil toplum örgütleri, amatör kulüpler, herkes top yekün yönetimin yanında yer aldı. Belki de ilk kez böyle bir birliktelik sağlanıyordu. Öyle bir rüzgar esti ki, dönemin KEV Başkanı Zeynel Başlak, “Bu ateşe kar dayanmaz” diyerek genel kurulundan gerekli kararı çıkardı. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’un KEV’in başına geçmesiyle süreçte en önemli kilometre taşı geçildi ve düne, yani finale gelindi. Dün GKD’de satış ihalesi vardı. Başkan Bahri Yavuz, ihalenin şeffaf olmasını istedi ve herkesi davet etti. Böyle bir çağrı benim için bir emirdi. Kocaelispor’un kurtuluşunun ilan edileceği olaya, tarihe tanıklık etmek üzere canım kardeşim Necdet Memiş, namı diğer Tavukçu Necdet ile birlikte sahildeki lokalin yolunu tuttuk.

ŞAHİN METİN, MUHTAR EROL SERT

Dışarda kalabalık vardı, içerisi de yükünü almıştı. Selamlaştık, içeriye girdik. Yönetim kurulu tam kadro oradaydı. Yavuz’un yol arkadaşlarından Teoman Gencal yerini almıştı. Yavuz’un hayat arkadaşı Sanem Hanım, babası Veysi Ağabey, taraftar grubu liderlerinden sevgili Enver Güler, tanıdığım en iyi taraftarlardan Şahin Metin, Kandıra’dan muhtar Erol Sert, yürekten Kocaelispor’a bağlı pek çok isim gelmişti. Dikkat çeken detaylardan biri lokalin hemen dışındaki bayrak direğinde göndere Kocaelispor bayrağı çekilmişti. Kocaelispor 1966 Mağazasının işletme hakkını kısa bir süre önce alan sevgili Gürkan Kaygusuz kardeşim de ürün standını açmıştı. Baktım, hem çok kişinin boynunda atkı vardı. İhale komisyonu başkanı sevgili Bekir Halefler’in kısa konuşmasının ardından gelen teklif okundu. Beklendiği gibi tek talipli Kent Konut’tu.

BEKLENEN FİRMA, BEKLENEN TEKLİF

Rakamın ne olacağını az çok tahmin etmek mümkündü. Hatta yolda sevgili Necdet Memiş’e bu rakamı söyledim. 14 milyon 700 bin muhammen bedelle açık arttırmaya çıkılan ihalede Kent Konut 15 milyon teklif etti. Benim tahmin ettiğim rakamdı bu. 300 bin TL’lik bir artış, makuldü. Kent Konut genel müdürü Necdet Özen, sevgili Bekir Halefler ’in ricası üzerine orada 100 bin TL’lik bir artış yaptı. Böylece satış rakamı15 milyon 100 bin TL olarak kesinleşti. Arazinin spor tesisi olarak gerçek değerine yakın bir rakamdı bu. Yani, rakamın düşük tutulması, KEV’in birilerinin iddia ettiği gibi zarara uğratılmasını gibi bir durum yoktu. Tabi, işin detayını bilmeyenler daha önce Kent Konut 55 milyon demişti, nereden çıktı şimdi bu 15 milyon diye şaşırdı. Hatta bir taraftar bu duruma itiraz etmeye kalktı. Evet, Kent Konut, Büyükşehir Belediye Başkanının onayıyla dönemin genel sekreteri Tahir Büyükakın ile Başkan Bahri Yavuz’un ortak basın toplantısında tesis için 55 milyon TL sözü vermişti.

5 MİLYONLUK BİR KAYIP SÖZ KONUSU

Ancak arazinin mevcut spor tesisi imarı üzerinden ederi 15 milyondu ve ihalede Kent konut bu rakamı teklif etti. Geri kalan 40 milyon Kocaelispor’un şehirde yarattığı katma değerle elde edilmişti ve bu para tamamen Yeşil-Siyahlı kulübün olacaktı. Formülü de hazırdı, sponsorluk anlaşmasıyla bu kaynak kulübe aktarılacak. Daha iyi anlaşılması için şunları söyleyelim. Daha önce yapılan görüşmelerde 55 milyonun 10 milyonuyla KEV’e öğrenci yurdu yapılması, kalan 45 milyonun da kulübün borçlarına kullanılması öngörülmüştü. Arazinin spor tesisi olarak değerinin 15 milyon olmasıyla, vakfa gidecek rakam 5 milyon TL artmış oldu. Satıştan gelecek paranın vakıf dışında kullanılması gibi bir durum söz konusu değil. Yani Kent Konut’un söz verdiği 55 milyonun 15’i KEV’e gitti. Geri kalan 40 milyon ise Kent Konut ile Kocaelispor arasında yapılacak sponsorluk anlaşmasıyla aktarılacak. Kocaelispor’un 5 milyon gibi bir kaybı söz konusu ama yapacak bir şey yok.

10 MİLYONLA 25 MİLYONLUK BORÇ KAPANIR MI?

Kent Konut, söz konusu 40 milyonun 30 milyonunu direkt olarak Kocaelispor’un devlete olan vergi ve sigorta borcu için yatıracak. Zaten yasa gereği devlet kurumunun borçlu bir yapıya direkt para aktarması söz konusu değil. 30 milyon Kent Konut üzerinden, SGK’ya gidecek. Başka anlamda söz konusu para devletin bir cebinden öbürüne geçecek. Geriye 10 milyon kalıyor. Bu rakamla futbolcu ailesine olan borcun halledilerek, transfer yasağının kaldırılması ve üçüncü şahıslara olan borcun kapatılması planlanıyor. Futbolcu ailesine toplam borç 12 milyon, üçüncü şahıslara da bir o kadar. 10 milyonla 24 milyonluk borcun kapanması elbette kolay değil. Başkan Bahri Yavuz, üçüncü şahıs yani eski yönetici borçlarıyla ilgili bağış beklentisi içerisinde. Eski yöneticiler alacaklarını bağışlarlarsa, futbolcu ailesindeki alacaklılar da makul bir indirim yaparsa, 10 milyonla Kocaelispor’un borcunun sıfırlanması mümkün olabilir. Zorlu bir süreç, zaman alacağı da ortada.

Sonuç olarak dün KEV’deki zorlu süreç mutlu sonla noktalandı, Kocaelispor’un kurtuluşu adına tarihi bir adım atıldı. Hep birlikte başardık. Kente, camiamıza hayırlı olsun. Bugünü gördükten sonra geleceği dair olabildiğinde inancı ve umutlu olabilir, hatta sıkı dur Türk futbolu Kocaelispor geri dönüyor diye haykırabiliriz.

TARİHİ FOTOĞRAF-Satışın ardından Başkan Yavuz’un isteğiyle kurtuluş günü anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Zorlu mücadeleye az buçuk katkı verdiğimi düşünerek tarihi bu fotoğraf karesinde yer almayı kendimde hak gördüm.