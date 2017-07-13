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Sıkışan Hint horozu böyle kurtarıldı

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Sıkışan Hint horozu böyle kurtarıldı
İzmit'te, iki bina arasına sıkışan Hint horuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi Bilgin Sokak'ta ikamet eden Hasan Acar'a ait Hint horozu, iki ev arasındaki aralıkta sıkıştı.Acar’ın yakınları, sıkışan horozu hemen kurtarmaya çalışsa da başarılı olmadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki duvar arasına sıkışan horozu, etrafındaki malzemeleri temizleyerek kurtardı. 

Horoz, kontrolden geçirildikten sonra sahibine teslim edildi. 

Kerim YAVUZ

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