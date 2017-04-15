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Sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi

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Sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi
Gebze'de meydana gelen kazada bir kişi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gebze İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritte ilerleyen Muzaffer G. idaresinde ki 34 SA 6821 plakalı araç, sol tarafa dönmek isterken sol şeritten gelen Veysel G. idaresinde ki 34 AH 0971 plakalı aracı göremeyerek önüne kırdı. Veysel G. yönetiminde ki araç ise duramayarak Muzaffer G. idaresinde ki araca çarptı. Kaza nedeniyle Muzaffer G. aracı içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen kaza yerine gelen emniyet ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri kaza nedeniyle araçta sıkışan Muzaffer G.’yi kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 20 dakika da sıkışan vatandaşı aracın içerisinden kurtaran itfaiye ekipleri yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle yaralanan şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muzaffer G. tedavisi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yaralanan Muzaffer G.’ye ilk müdahale eden Hamit Kuş, “Ben arkadaşlarla dükkanda otururken dışarıdan kazanın sesini duydum ve dışarı çıktım. Arkadaş baygın bir şekildeydi. Yaka kartından isminin Muzaffer olduğunu öğrendim ve kendine geldiğinde bilincinin açık kalması için sürekli konuşturmaya gayret ettim. Bilgi almaya gayret ettim. Burada ne olduğunu kendisine anlattırdım. Ardından ambulans ve itfaiye geldi. Sıkıştığı yerden çıkartıldı. Çok şükür ciddi bir sağlık problemi yok. Geçmiş olsun diliyorum” dedi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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