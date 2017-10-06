Silah kaçakçıları adliyede

Gebze ilçesinde polis ekipleri suç örgütü kurarak yasa dışı silah ticareti yapan 5 kişiyi düzenledikleri operasyon ile gözaltına almıştı. Gebze ve İstanbul’da belirlenen adreslere KOM ekiplerince yapılan baskınlarda gözaltına alınan H.S., S.A., S.G., Ö.P. ve E.K. isimli 5 şahıs bugün adliyeye çıkarıldı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.