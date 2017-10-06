Silah kaçakçıları hakkında karar

Edinilen bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgütlü olarak silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.S, S.A. ve Ö.P. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, dün bir ihbar üzerine Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.