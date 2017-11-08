Silah kaçakçısı adliyede

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli genelinde sürdürdüğü silah kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında dün Kartepe’de bir evde arama yapmıştı. Gerçekleşen ev aramasında kaçak olduğu belirlenen 9 adet el yapımı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 71 adet fişek ele geçirilmişti. Konu ile ilgili olarak silahları satmak için Rize'den Kocaeli'ye getiren Ç.Y. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ç.Y. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.