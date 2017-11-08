Silah kaçakçısı tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın güven ve huzurunun sağlanması için silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önceki gün yapılan istihbari teknik takip sonucunda Kartepe ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda 9 adet el yapımı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile bu tabancalara ait 71 adet fişek ele geçirilmişti. Olayla ilgili Ç.Y isimli şüpheli gözaltına alınmasının ardından Jandarma komutanlığında biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Kerim YAVUZ

