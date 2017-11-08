Silah kaçakçısı tutuklandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kartepe ilçesinde yapılan ev araması sonucunda Rize'den satmak için getirdiği el yapımı 10 tane kaçak silah ikametinde bulunan şahıs tutuklandı.
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın güven ve huzurunun sağlanması için silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önceki gün yapılan istihbari teknik takip sonucunda Kartepe ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi.
TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda 9 adet el yapımı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile bu tabancalara ait 71 adet fişek ele geçirilmişti. Olayla ilgili Ç.Y isimli şüpheli gözaltına alınmasının ardından Jandarma komutanlığında biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Silah kaçakçısı, adliye
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