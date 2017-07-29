Silah ruhsatı yönetmeliği değişti

Silah ruhsatı alma şartları yeniden düzenlendi. Kamudan terör suçları nedeniyle ihraç edilenler ruhsat alamayacak. Valiliklerdeki ruhsat verme yetkisi de İçişleri Bakanı'na geçti.

İçişleri Bakanlığı ateşli silahlar yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenleme ile terör suçları kapsamında kamudan ihraç edilenlerin silah ruhsatı alması engellendi.

Milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kanun hükmünde kararnameler ile kamu görevinden çıkartılanlar artık silah ruhsatı alamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, silah ruhsatı verme yetkisi valiliklerden alınarak İçişleri Bakanı’na verildi. Ancak bakan gerek görülen durumlarda bu yetkisini müsteşar ya da valilere devredebilecek.

Önceki yönetmelikte, şirket sahipleri ciro miktarına göre ruhsat alabiliyordu. Artık vergi miktarına göre de silah ruhsatı verilebilecek.

Yıllık iki yüz olan mermi istihkakı da İçişleri Bakanı tarafından bin mermiye kadar çıkartılabilecek.

Yürürlüğe giren düzenleme ile, katalog suçlar haricinde kovuşturma sırasında da silah ruhsatı almak mümkün hale geldi. Daha önce, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarla ilgili hakkında kovuşturma olan ruhsat alamıyordu.

Yeni yönetmelikle, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları süresiz, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları, Özel Kalem Müdürü, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluş başkanları görevde iken taşıma ruhsatı alabilecek.