Silahla yaralandı hastanede yaşamını yitirdi

İzmit Arızlı mevkisinde meydana gelen olayda Yalçın E. (41) tarafından silahla yaralanan Erol Güngör (45) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dün akşam İzmit Arızlı mevkisinde yaşanan olayda Yalçın E. (41) belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu Erol Güngör'ü yaraladı. Olayın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Erol Göngör ambulansla SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güngör bırada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI KAÇTI

Olayın ardından kaçan Yalçın E. nin yakalanması için jandarma ekipleri operasyon başlattı.

İzmit Tavsantepe Mahallesi Hacı Bektaşi Sokak No.4 Kat.1'de ikamet eden, evli ve 2 çocuk babası, İSU çalışanlarından Erol Güngör'ün cenazesi öğle namazında Kandıra ilçesi Terziler Köy Camiinden alınarak aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ