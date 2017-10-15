Silahlanmanın önüne geçelim

Cuma günü okul çıkış saatinde İstanbul Pendik’te korkunç bir olay yaşandı. Öğrenciler okullarından çıkmış evlerine gidecekti. Bir manyak, geçmişte arkadaşlık yaptığı, daha sonra ayrıldıkları 17 yaşındaki, henüz lise öğrencisi kız arkadaşına ve yanındaki iki erkek öğrenciye tüfekle ateş etti. Kız, öldü. İki genç erkek, ağır yaralı.

Katil yakalandı. Öldürdüğü Helin’i çok sevdiğini, kıskandığı için öldürdüğünü söyledi. Böyle sevgi, böyle aşk mı olur? Türkiye’de insanlar çok kolay silah sahibi olmaya başladılar. Zaten kafayı yemiş, sapık çok. Özellikle kadınlar, genç kızlar bunların kurbanı oluyorlar. Türkiye’de bu yılın 9 aylık döneminde 298 kadın öldürülmüş.

Artık her yerde güvenlik önlemleri alınmasına gerek duyuluyor. x-Ray cihazları konuluyor. Oysa, güvenlik görevlileri dışında kimsenin silah taşımaması lazım. Bu x-Ray cihazlarına ne gerek var? Bugün Türkiye’de silah taşımanın, hatta bu silahla insanların içinde havaya ateş etmenin cezası, 15-200 TL. para cezası. Genellikle bu bile uygulanmıyor. Polis, “Nasıl olsa adliyede serbest kalacak” diyerek, suçluyu yakalamaya bile gerek duymuyor.

Ama insanlar ölüyor. Kadınlar, gencecik kızlar, çocuklar ölüyor.

Türkiye’nin silahlanmanın önüne geçmesi lazım. Silaha ulaşmak bu kadar kolay olmamalı. Silah taşıyan, silah sıkan çok ağır cezalarına çarptırılmalı. Aksi halde, daha çok insanımızı kaybedeceğiz. Böylesine bir silahlanma karşısında devlet, siyaset neden sessiz kalıyor, bu konuda neden bir çare aranmıyor, bunu da anlamakta çok zorlanıyor insan.

Mutlu, sağlıklı bir hafta dierim.