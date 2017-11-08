Silahlı kavgada yaralanan genç konuştu!

5 Kasım Pazar günü Körfez Atalar Mahallesi’nde bulunan kafede meydana gelen olayda yaralanan 18 yaşındaki Ahmet B.A., kavga sırasında lavabodan çıktığını ve silah sahibi şahısla işyeri sahibi arasındaki tartışmayı duyduğunu belirterek, “Tartışmanın başladığını duydum ve hemen oradan arkadaşımla birlikte uzaklaşmak istedim. Fakat o sırada bacağımda bir uyuşma ve yanma hissettim. Tartışma sırasında sıkılan kurşun yere vurmuş, parçası da bacağıma saplanmıştı. Ben bacağımda kan gördüm ve bayıldım. Arkadaşım beni alarak, oradakilerin yardımıyla hastaneye götürmüş. Kendime geldiğimde hastanede yatıyordum. Benim kavgayla hiçbir ilgim yok, şahısları da tanımıyorum. Olayla ilgim olmadığı için de davacı olmadım” dedi.

İNSANLIK DERSİ YAŞANDI

Ahmet B.A.’nın babası C.A., ‘’Adını bilmediğim bir vatandaş, oğlumun arkadaşına Toyota marka otomobilini ve cebine de 200 lira para verip, gidip anne ve babayı getirmesini istemiş. Bu iyi insanı bulmak ve teşekkür etmek istiyorum. Sizin aracılığınızla bana ulaşırsa çok sevineceğim” dedi.

Binali ASLAN