Silahlı kavganın arasında kalan iş yeri sahibi hayatını kaybetti

Gölcük'te iki kişinin silahlı kavgasında iş yeri sahibi Turgut Aydın (44) vurularak yaşamını yitirdi.

Olay Gölcük Saraylı'daki bir alabalık tesisinde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre aralarında husumet bulunan Yusuf A. ile Ali G. telefonda görüştükten sonra alabalık tesisinde buluştu. Yusuf A. ile Ali G.'nin tartışmaları burada büyüyüp, kavgaya dönüştü. Giderek büyüyen kavgada Yusuf A. silahını çıkarıp Ali G.'ye doğrulttu. Bu esnada silahın ateşlenmesi sonucu olayla ilgisi bulunmayan alabalık tesislerinin sahibi Turgut Aydın vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çiğdem ARMAĞAN