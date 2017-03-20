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Silvanlı muhtarlardan Başkan Köşker’e teşekkür

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Silvanlı muhtarlardan Başkan Köşker’e teşekkür
İçişleri Bakanlığı tarafından Silvan Belediyesi’ne danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş ve Bağcılar Mahalle Muhtarı Adil Sevilir’i makamında ağırladı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, Silvan’a kazandırılacak projeler için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Ateş, “Yılardır terör örgütleri yüzünden hizmetten yoksun kaldık. Yapacağınız projeler Silvan ve Silvan’da yaşayanlar için çok önemli. Belediyecilik tecrübeniz ile Silvan’ın en iyi şekilde belediyecilik hizmetlerinden faydalanılacağına inanıyoruz. Destekleriniz ve paylaşımlarınız için tüm muhtarlar ve Silvanlılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

SİLVAN HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALACAK

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Ülkemizin her karış toprağı bizim. Neresi olursa olsun biz göreve hazırız. İçişleri Bakanlığımız tarafından Silvan Belediyesi’ne danışman olarak görevlendirildik ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Hizmet bizim işimiz. Silvan için önemli projelerimiz var ve çalışmalara başlandı. Silvan da Türkiye’nin bütün belediyelerinde olduğu gibi hak ettiği hizmeti alacak” ifadelerini kullandı. Görüşme çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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