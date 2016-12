Sima Vakfı hanımları 2017'de barış istiyor

İlimizde 22 yıldır faaliyet gösteren Sima Vakfı Kadınlar Kolu'nun geleneksel yeni yılı karşılama etkinliği Maşukiye Motali Life Otel'de gerçekleşti. Sima Vakfı hanımları “ 2017’de barış, sevgi, güçlü bir Türkiye için birlik sloganları” attılar.

150 ÜYE KATILDI

150 üyenin katıldığı etkinlikte birlik beraberlik, barış, sevgi ve hoşgörü temaları lanse edildi. 2017’de Barış temalı etkinlik Sima Vakfı (Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı) Kadın Kolları Başkanı Emine Bayramin yönetim kurulu üyeleri Gül Başlılar, Gülay Burhan, Reyhan Topal, Ayla Al, Güzin Özdemir, Hanife Köroğlu, Deniz Gözkaya, Nevin Gülen, Nevin Atay organizasyonunda gerçekleşti.

Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte hanımlar ellerinde Türk bayraklarıyla memleketim şarkısı ve 10. yıl marşı toplu bir ağızdan söylendi. Vakıf yararına hanımlar komisyonu tarafından hazırlanan renkli yılbaşı sepetleri satışı sunuldu.

Vakfın hanımlar kolunun etkinliğinde konuşan başkan Emine Bayramin” Şehitler için üzüntülerini dile getirdi. Vatanın bir bütün olduğunu belirtirken Laz kadını her zaman, her koşulda evinin polisinin, askerinin, vatanının arkasında. Bizi bu hain saldırılar yıldıramaz. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan her zaman yürüyeceğimize ant içtik. Ne mutlu Türküm diyene sözleriyle eğlence stardını verdi. Göz yaşı ile 1 yılın stresini açılarını eğlenerek geçiren Sima Vakfı hanımları 2017 yılında Türkiye hep gülsün, gözyaşından, bombalardan arındırılsın diyerek eğlenceyi doruğa taşıdılar.

Şennur YILDIZ