Sima Vakfı kadınları  2017’de barış istiyor

İlimizde 22 yıldır faaliyet gösteren Sima Vakfı Kadınlar Kolu’nun geleneksel yeni yılı karşılama etkinliği Maşukiye Motali Life Otelde gerçekleşti. Sima Vakfı hanımları “2017’de barış, sevgi, güçlü bir Türkiye için birlik sloganları” attılar.

150 ÜYE KATILDI

150 üyenin katıldığı etkinlikte birlik beraberlik, barış sevgi ve hoşgörü temaları lanse edildi. 2017’de Barış temalı etkinlik Sima Vakfı (Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı) Kadın Kolları Başkanı Emine Bayramin Yönetim Kurulu üyeleri Gül Başlılar, Gülay Burhan, Reyhan Topal, Ayla Al, Güzin Özdemir, Hanife Köroğlu, Deniz Gözkaya, Nevin Gülen ve Nevin Atay organizasyonunda gerçekleşti. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte hanımlar ellerinde Türk Bayrakları’yla “Memleketim” şarkısını ve 10. yıl Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi. Vakıf yararına hanımlar komisyonu tarafından hazırlanan renkli yılbaşı sepetleri satışı sunuldu. Vakfın hanımlar kolunun etkinliğinde konuşan Başkan Emine Bayramin şehitler için üzüntülerini dile getirip, vatanın bir bütün olduğunu belirtirken “Laz kadını her zaman, her koşulda evinin, polisinin, askerinin, vatanının arkasında. Bizi bu hain saldırılar yıldıramaz. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan her zaman yürüyeceğimize ant içtik. Ne mutlu Türküm diyene” sözleriyle eğlence startını verdi. 1 yılın stresini açılarını eğlenerek geçiren Sima Vakfı hanımları 2017 yılında Türkiye hep gülsün, gözyaşından, bombalardan arındırılsın diyerek eğlenceyi doruğa taşıdılar.

Şennur YILDIZ

