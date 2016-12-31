  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli 0 °C

Sima Vakfı kadınları  2017’de barış istiyor

»
Sima Vakfı kadınları  2017’de barış istiyor
İlimizde 22 yıldır faaliyet gösteren Sima Vakfı Kadınlar Kolu’nun geleneksel yeni yılı karşılama etkinliği Maşukiye Motali Life Otelde gerçekleşti. Sima Vakfı hanımları “2017’de barış, sevgi, güçlü bir Türkiye için birlik sloganları” attılar. 

150 ÜYE KATILDI
150 üyenin katıldığı etkinlikte birlik beraberlik, barış sevgi ve hoşgörü temaları lanse edildi. 2017’de Barış temalı etkinlik Sima Vakfı (Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı) Kadın Kolları Başkanı Emine Bayramin Yönetim Kurulu üyeleri Gül Başlılar, Gülay Burhan, Reyhan Topal, Ayla Al, Güzin Özdemir, Hanife Köroğlu, Deniz Gözkaya, Nevin Gülen ve Nevin Atay organizasyonunda gerçekleşti.  Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte hanımlar ellerinde Türk Bayrakları’yla “Memleketim” şarkısını ve 10. yıl Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi. Vakıf yararına hanımlar komisyonu tarafından hazırlanan renkli yılbaşı sepetleri satışı sunuldu. Vakfın hanımlar kolunun etkinliğinde konuşan Başkan Emine Bayramin şehitler için üzüntülerini dile getirip, vatanın bir bütün olduğunu belirtirken “Laz kadını her zaman, her koşulda evinin, polisinin, askerinin, vatanının arkasında. Bizi bu hain saldırılar yıldıramaz. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan her zaman yürüyeceğimize ant içtik. Ne mutlu Türküm diyene” sözleriyle eğlence startını verdi. 1 yılın stresini açılarını eğlenerek geçiren Sima Vakfı hanımları 2017 yılında Türkiye hep gülsün, gözyaşından, bombalardan arındırılsın diyerek eğlenceyi doruğa taşıdılar.

Şennur YILDIZ
 

Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'den sınıra gönderilen tanklar El Bab'da kullanılacak31 Aralık 2016 Cumartesi 10:12
  • Hayvanat bahçesi sakinlerine yılbaşı hediyesi31 Aralık 2016 Cumartesi 10:11
  • Baran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı30 Aralık 2016 Cuma 20:12
  • İzmit'teki su baskını çocukların eğlencesi oldu30 Aralık 2016 Cuma 18:17
  • İzmit’te işyerleri yılbaşı öncesinde denetlendi30 Aralık 2016 Cuma 18:15
  • İzmit’te karla mücadele çalışmaları sürüyor30 Aralık 2016 Cuma 18:13
  • Sağanak yağış istinat duvarını devirdi30 Aralık 2016 Cuma 17:35
  • İzmit Körfezi çamur rengine büründü30 Aralık 2016 Cuma 17:30
  • Soğuk havada, balıkçılarla sıcak sohbet30 Aralık 2016 Cuma 16:45
  • Kartepe’de yapı  ruhsatları 2016’da  yüzde 35 Arttı30 Aralık 2016 Cuma 16:39
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Elektrik sorunu yeniden hortladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti