Şimdi kestane zamanı

Yaz aylarında haşlanmış ve közlemiş mısır satışı yapan İzmitli seyyar esnaflarının tezgahlarında közlenmiş ve çiğ kestaneler yerini almaya başladı.

Gölcük, Karamürsel ve Düzce’den toplanan gecen yıl kilosu 35 TL olan kestanenin kilosu bu yıl 40 TL’ den, 120 gramı ise 5 TL’den satılıyor. İzmit Alemdar Caddesi, Ziraat Bankası köşesinde çok uzun yıllardır seyyar esnaflık yapan Ahmet Gençosman kestane kebabının bir doğa harikası olduğunu her gün mutlaka tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Kestanenin yararlarının saymakla bitmeyeceğini söyleyen Gençosman, “Kestane kalbi koruduğu gibi cildi de güzelleştirir. Kestane yiyen insanın ilaç kullanmasına gerek kalmaz. Kolay kolay hastalanmaz” dedi. Kestane satışına Eylül ayı başında başladık. Yaklaşık 6 ay devam ederiz. Bu yıl kuraklıktan dolayı kestane daha az. En taze kestaneleri yemek isteyen vatandaşlarımız özellikle şu anda bol bol tüketmeli” dedi.

Ayşegül KALAYCI

