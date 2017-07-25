Şimdilik suyumuz bol

Bölgemiz yeniden aşırı sıcakların etkisi altına girerken, ilimizi besleyen iki önemli baraj gölünde, bu mevsime göre rekor seviyede su rezervi bulunuyor.

Bu yıl hem kış mevsiminin hem yaz döneminin yağışlı geçmesi, Kocaeli’de tarım alanlarında verimi arttırırken, barajların da dolmasını sağladı.

YÜZDE 85 SEVİYESİNDE

Üç yıl önce yaşanan büyük kuraklık döneminde, hem barajlar, hem Sapanca ve diğer su kaynakları, bu aylarda adeta kurumuştu. Oysa bu yıl durum hayli farklı. Dün itibariyle 60 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda da, 20 milyon metreküp kapasiteli Kandıra Namazgah Barajı’nda da su seviyesi yüzde 85 düzeyindeydi. Sapanca Gölü’nde de su açısından bir sıkıntı yok.

TÜKETİM ÇOK ARTTI

Barajlarda ve göllerde su seviyeleri sevindirici. Şimdilik ilimizin hiçbir bölgesinde su sorunu bulunmuyor. Ancak havaların da ısınmasıyla birlikte ilimizde su tüketimi çok yükseldi. Günlük su tüketimi 600 bin metreküpe kadar çıkıyor. Bu nedenle barajlar dolu olsa bile, bir damla suyu bile ziyan etmemek gerekiyor.

İYİ Kİ YAPILMIŞ- İlimizin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, yüzde 85. Bu rakam, temmuz ayı ortaları için bir rekor. Siyasetin uzun yıllar tartıştığı Yuvacık Barajı’nın varlığı ve kalitesi, bugün Kocaeli’nin en büyük kazancı ve güvencesi.