Şimşek: Referandumdan sonra hızlı toparlanma olasılığı yüksek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye'de referandum belirsizliği ortadan kalkar kalkmaz ekonomide çok daha hızlı toparlanma olasılığı yüksek." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'de referandum belirsizliği ortadan kalkar kalkmaz ekonomide çok daha hızlı toparlanma olasılığı yüksek." dedi.

Şimşek, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) tarafından düzenlenen "2017 Türkiye ve Dünya Ekonomisi-Başarıya Odaklanmak" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, kısa vadede küresel ekonomik gelişmelerin olumlu görünüp, toparlanma içinde olmasına rağmen orta ve uzun vadede yaşanabilecek sıkıntılara değindi.

Orta ve uzun vadede küresel büyümeyi sınırlayıcı sorunlardan bahseden Şimşek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değindi. Türkiye'nin çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktığı yorumunda bulunan Şimşek, "Sadece 2016'ya odaklanmamak lazım. Yakın döneme baktığınız zaman Türkiye çok ciddi şoklarla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen Türkiye ekonomisi, yaşadığı şoklara karşı inanılmaz bir direnç gösterdi." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'de referandum belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla, ekonomide çok daha hızlı bir toparlanma olasılığının yüksek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Normalleşme ile yatırımcılar önlerini gördükten sonra daha çok risk alıyorlar. Şimdi sıkıntılı bir dönemin sonundayız. Referandum belirsizliğinin de aradan çıkmasıyla birlikte inanıyorum ki, ertelenen yatırımlar harekete geçecek. Büyüme, yatırım ve ihracat ekseninden güçlenecek ve daha dengeli, daha sürdürülebilir hale geleceğiz. Çok daha önemlisi kısa vadenin ötesinde, yüksek sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için yapmamız gereken çok daha reform var. Anayasa değişikliği önemli bir reform. Türkiye'nin ciddi bir reform seferberliği ile büyümeyi çok daha yüksek patikaya oturtması gerek."

"Türkiye'nin önü açık"

Şimşek, nisan sonrası normal gündeme, ekonomiye, reformlara dönülmesinin Türkiye'nin önüne ciddi bir fırsat olarak çıkacağını belirterek, bunun yapılması, Batı'yla ilişkilerin dengelenmesi, hukuk devleti ilkesinin pekiştirilmesi, demokratik standartların daha da ileriye taşınması halinde Türkiye'nin önünün açık olduğunu söyledi.

Konuşmasında referandum konusuna, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinen Şimşek, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığı için bu değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.