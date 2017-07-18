“Sinan Ağabey dışında gidenleri aramayız”

Kocaelispor’un yıldız futbolcusu Burak Süleyman, bu sabah idmanı öncesinde basına dobra dobra açıklamalarda bulundu.

Yetenekli futbolcu, “Sinan Ağabey dışında giderleri aramayız. Altyapıdan bu yıl gelenler geçen yıla göre daha iyi. 1.Lig’den teklif geldi, yönetim bırakmadı. Geçen sezon başarılı olduk. Bu sezon üst sıraları zorlarız” dedi.

Burak Süleyman’ın açıklamaları şöyle:

SİNAN DIŞINDAKİLER ETKİLEMEZ

“Çalışmalar güzel gidiyor. Metin hocanın kendi stili bizim seveceğimiz bir sistemle gidiyor. Birden yüklenmek yerine yavaş yavaş kademeli olarak artırıyoruz tempomuzu. Lige kadar tam olarak hazır duruma geleceğimizi umuyorum. Kadrodan ayrılanlar oldu. Sinan ağabeyin gidişi takımı etkileyebilir, diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. Mevcut kadrodan, gençlerden onların yeri doldurulur”

ALTYAPIDAN GELENLER ÇOK İYİ

“Bu yıl A takıma çıkan arkadaşları önceki sene çıkanlara göre daha kaliteli ve A takım için hazır buldum. İçerilerinden A takımda şans bulabilecek arkadaşlar olabileceğini görüyorum. İnşallah bizi yanıltmazlar. Kocaelispor’un alt yapıdan çıkacak isimlere ihtiyacı var. Yarın öbür gün transfer açıldığında da bunun böyle olması gerekiyor. Hazır futbolcuyu almaktansa, alt yapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular daha fazla yararlı olur diye düşünüyorum. Sakarya, Kocaeli, Bursa futbolcu fabrikaları. Büyük takımların alt yapılarında, milli takımlarda bu bölgeden bir sürü futbolcu var. İzmit olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor”

1.LİG’DEN TEKLİF GELDİ

“Sezon başı bana 1.Lig’den teklif geldi. Telefonla arayıp bana talip olduklarını ve kadrolarında düşündüklerini ilettiler. Ben de bunu yönetime ilettim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Sonuçta 8-9 yaşından beri üst liglerde oynamayı hedefleyen futbolcularız. Her yaştaki çocuk, o liglerde oynamayı hedefler, hayal eder. Biz de hayal ediyorduk. İstediğimiz, düşündüğümüz yerden teklif gelince bunu kaçırmak istemedik. Seneye yaşım 24 olacak. Yavaş yavaş olgunlaşma yaşına da ilerliyoruz. Artık oralara tırmanmayı düşünüyordum.

KAL DEDİLER, KALDIK

“Ben, bonservis bedeli belirlemelerini istedim. Onlar da parayla ilgili bir sıkıntının olmadığını ve gitmemi istemediklerini söylediler. Ben de daha fazla zorluk çıkarmadım. Israrcı olmadım. Siz öyle diyorsanız devam edelim dedik. Zaten opsiyonum vardı, bir yıl uzadı sözleşmem. Bu işlerde futbolcu gitmek istediği zaman antrenmana, kampa katılmaz, sıkıntı çıkarır. Biz Kocaelispor yuvamız olduğu için böyle bir şeyi tercih etmedik. Kal dediler, kaldık. İnşallah bu yıl da Kocaelispor için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız”

ÜST SIRALARI ZORLARIZ

“Geçen sezon başı verdiğim röportajda Play-Off oynayabileceğimizi söylemiştim. Camianın geçen yılla ilgili bir beklentisi yoktu. Altay maçında 2.Lig’i kaçırdık. Çok büyük yara aldık. İki sezon önceki Tekirdağ maçından daha ağır bir yara oldu diyebilirim. Çünkü imkansıza yakın bir şeyi başarmış olacaktık. İnsanlar küçümsüyor ama Play-Off finaline kadar gitmemiz büyük başarıydı. Kendimizi resetledik. Bu sezona hazırlanıyoruz. Grup kuraları çekildi. Ben de geçen sezona göre daha hafif bir grup olduğunu düşünüyorum. Ben, üst sıraları zorlayabileceğimizi düşünüyorum”