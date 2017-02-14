Sinan Akçıl konserinde sürpriz evlenme teklifi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kocaeli’de 41 Burda AVM'de muhteşem bir konsere imza attı. Konserin ardından düzenlenen imza töreninde yaşanan sürpriz evlenme teklifi ise geceye renk kattı.

14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle bu akşam 41 Burda AVM’de de özel program vardı. Türk Pop Müziğinin başarılı sanatçısı Sinan Akçıl, 41 Burda’da hayranları ile buluştu.



Saat 18.30’da başlayan ve yaklaşık 1 saat süren konserde Akçıl, sevilen eserlerini konser alanına gelen izleyicilerle paylaştı. Mini konserin ardından hayranlarına imza dağıtan Akçıl, sürpriz bir evlenme teklifine de şahit oldu.

SAHNEDE EVLENME TEKLİFİ

İmza töreninde kürsüye çıkan Başiskele Spor amatör futbol kulübünde oynayan İsa Kaçmaz (20), mikrofonu eline alarak sevgilisi Dilara Ustasöz’e evlenme teklifinde bulundu. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde sürpriz evlenme teklifini alan gelin adayı şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre şaşkınlığını üstünden atamayan Dilara Ustasöz, sevgilisinin evlenme teklifine ‘evet’ cevabını verdi. Birliktelikleri güzel bir evlenme teklifi ile süsleyen genç çiftler Sinan Akçıl’ın şarkıları eşliğinde dans ederek günün keyfini çıkardı. Konser Sinan Akçıl’ın hayranlarıyla fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kerim Yavuz

Sevgililer Günü’nde yeniden evlendiler