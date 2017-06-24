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Sinan bırakmayı düşünüyor, Kocaelispor bırakmıyor

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Sinan bırakmayı düşünüyor, Kocaelispor bırakmıyor
Kocaelispor’da yeni sezon öncesinde takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden biri Sinan Pektemek.

Bilindiği gibi yıldız futbolcu 3 yıl önce futbolu bırakma kararı almış olmasına rağmen Kocaelispor’dan gelen teklife hayır diyememişti. Yeşil-Siyahlı takımda çok başarılı üç sezon geçiren Sinan her sezon sonu yapılan transfer görüşmelerinde, “Kocaelispor dışında başka takımda oynamam. Kocaelispor olmazsa futbolu bırakırım” şeklinde açıklamalar yapıyordu. 

YAVUZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ 
Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, sözleşmesi sona eren tecrübeli isimle geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeyi yaptı. Alisiyle birlikte Sakarya Akyazı’da bulunan Sinan, görüşmek için İzmit’e çağırıldı. Başkan Yavuz, yeni sezonla ilgili teklifini yaptı, “Seni yine takımımızda görmek istiyoruz” dedi. Yıldız ismin görüşmede, futbolu bırakmayı ciddi şekilde düşündüğünü, ailenin inşaat şirketiyle ilgilenmesi gerektiğini söylediği belirtildi. 

AĞABEYİYLE KONUŞACAK 
Yavuz’un ısrarları üzerine Sinan Pektemek’in, “Şirketimizin başındaki ağabeyimle konuşup, size dönüş yaparım” dediği öğrenildi. Golcü futbolcunun birkaç gün içinde kesin kararını Başka Bahri Yavuz’a bildireceği belirtildi. Sinan Pektemek’in bırakma kararını bir sezon daha ertelemesi, yeni sezonda Yeşil-Siyahlı takım kadrosunda yer alması bekleniyor. Camia da yıldız futbolcuyla ilgili gelişmeleri heyecan ve merakla bekliyor. 

BÜYÜK OLASILIKLA BİR SEZON DAHA
Üç yıldır Yeşil-Siyahlı takıma başarıyla hizmet eden, hırslı, kaybetmeye tahammül etmeyen yapısıyla taraftarın gönlünde taht kuran Sinan Pektemek’in durumu çok merak ediliyor. Gelen bilgiler büyük olasılıkla yıldız futbolcunun yeni sezon kadrosunda yer alacağı yönünde. 
 

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