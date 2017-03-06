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Sinan ile Oğuzhan 21 gole ulaştı

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Sinan ile Oğuzhan 21 gole ulaştı
Kocaelispor’a golleriyle hayat veren ikili Sinan Pektemek ile Oğuzhan Türkmen, Bayburt maçını da boş geçmediler.

Oğuzhan devre biterken açılışı yaptı, Sinan da maç biterken perdeyi kapattı. Toplamda Sinan 11, Oğuzhan ise 10 gole ulaştı. Takımın 47 golünün 21’ine iki isim imzasını koydu. Sinan-Oğuzhan ikilisi aynı zamanda grubun gol krallığı yarışında da iddialı bir konumda bulunuyor.

3.Lig 1. Grup Gol krallığı yarışı:

Yakup Alkan(Çorum)            16

Murat Uluç(Altay)                13

Ali Serin(Karacabey)            12

Güney Tutcuoğlu(A.Demir) 12

Sinan Pektemek(KS)               11

Alim Harlak(Karacabey)        11

Oğuzhan Türkmen(KS)         10

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