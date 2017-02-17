Sinan ile Özbakır’ın yerine Mesut ile Mert 11’e 

Kocaelispor zorlu Kütahya deplasmanı için yarın öğleden sonra yola çıkacak.

Mehmet Avcı 3 hafta sonra 18’de yer alacak. Cezalı Sinan ve Burak Özbakır’ın yokluğunda Kütahya maçı 11’inde Mesut ile Mert’in olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SAAT 14.00’TE YOLA ÇIKIYORLAR

Kocaelispor, İzmit’teki son çalışmasını yarın öğleden sonra Vinsan Tesisleri’nde yaptı. Takım yarın saat 14.00’te Poligon Tesisleri’nden Kütahya’ya hareket edecek. Kafile Hilton Garden İnn Otel’de konaklayacak. Yeşil-Siyahlı takımda sarı kart cezasını Manavgat maçında çeken Mesut takıma dönerken, cezalı duruma düşen Sinan ile Burak Özbakır yarın olmayacak. Sakatlığı süren genç file bekçisi Yusuf da maç kadrosunda yer almayacak.

MEHMET AVCI KADRODA YER ALACAK

Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Ankara Demirspor maçında geçirdiği sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan, hazır duruma gelen Mehmet Avcı’yı Kütahya kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. İki cezalı Sinan ile Burak Özbakır’ın yerine yarın ilk 11’de Mert ile Mesut’un olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız’ın ön liberoda Mert-Mesut, forvet arkasında Sefa’ya şans vermesi, sağ açığa ise Hamza’yı monte etmesi bekleniyor.

