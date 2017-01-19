Sinan Pektemek olayının tüm detayları

Kocaelispor yönetimi Antalya kampında ve son hazırlık maçında kendisine ve camiaya uygun olmayan davranışı gerekçe gösterip Sinan’ı kadro dışı bırakmıştı. Yönetim tarafından yakışmayan davranışların ne olduğuyla ilgili kamuoyuyla her hangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Kampı izleyenlerden Sinan’ın kamptaki son hazırlık maçının devre arasında önce elindeki pet şişeyi yere fırlattığını, ardından da formasını yere attığını öğrendik. Sinan’ın ilk vukuatı değildi bu. Sezon başı kampındaki hazırlık maçında oyundan çıktıktan sonra formasını yere attı. Birçok maçta yine oyundan alınışına sinirlenip direk soyunma odasına yöneldi. İki ay kadar önce de antrenmanda arkadaşına yaptığı sert hareket ve soyunma odalarının canlarını kırdığı için de 2500 TL para cezasına çarptırılmıştı. Antalya’daki vukuatları bardağı taşıran son damla oldu.

TAKIMA ZARAR VERECEK BOYUTA GELİNCE

Davranışların artık takıma zarar verecek boyuta geldiğini gören yönetim gereğini yaptı. Yönetim kurulu daha öncekilerden farklı olarak normal pazartesi toplantısını beklemeden olağanüstü toplanarak kadro dışı bırakma kararını olaydan hemen sonra kamuoyuyla paylaştı. Önceki gün kulüpten Sinan ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Pazartesi akşamki yönetim kurulu toplantısında futbolcuya 12 bin 500 TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı, ayrıca daha önce ertelenen 2500 TL cezanın da uygulamaya koyulduğu belirtildi. Kadro dışı bırakma ile para cezalarının verilmesi kararlarının arasında yaklaşık iki hafta fark vardı. Pek çok Kocaelisporlu yönetimden gelen son açıklamayı görünce, “Kadro dışı kaldıktan sonra da bir şeyler yapmış ki, ekstra para cezası verildi” diye düşündü, kararı böyle algıladı. Doğal olarak da Sinan’ın affının artık çok zorlaştığı yorumları yapıldı.

EKSTRA BİR CEZA SÖZ KONUSU DEĞİL

Yanlış algılamanın önüne geçmek için bilgilendirme yapmak isterim. Normalde yönetim bu kararları Pazartesi akşamki haftalık olağan toplantıda alır. Bir futbolcu kadro dışı bırakılmışsa veya kırmızı kart görmüşse mutlaka disiplin talimatında yazılı para cezası da uygulanır. Burak Süleyman, Oğuzhan ve Hamza’da olduğu gibi. Her kulüpte bu vardır. Futbolcularla sezon başı disiplin talimat sözleşmesi yapılır. TFF’ye de bilgi verilir. İşlenen disiplin suçunun karşısında cezası yazılır. Yönetim kurulu Sinan’ın kadro dışı kararını hemen kampta olağanüstü toplanarak alınca, para cezasının belirlenmesi ve açıklanması sonraya kaldı. Yönetim ilk toplantısında kadro dışı bırakma kararına paralel olarak sözleşmede yazılı para cezasını belirleyip kamuoyuyla paylaştı. Yani kadro dışı kararının ardından yeni bir disiplinsiz olayı, ekstra bir ceza söz konusu değil. Sinan’a normal prosedür uygulandı.

ANLIK ÖFKE KONTROL SORUNU VAR

Sinan kendisine verilen cezanın ardından U19 takımlıyla idmanlara katılıyor. Mutlaka pişmanlığı var. Özgür Taşkıran kendisine aradığında, “Ben formayı yere atmadım, oraya bıraktım” demiş. Kimi çevreler başka takıma gideceği için bunları yaptı söylentileri çıkarmıştı. Sinan bunları da sert bir dille yalanladı. “Kocaelispor’da oynamazsam futbolu bırakırım” dedi. Aynı sözleri daha önce bize verdiği röportajda da söylemişti. Benim gördüğüm Sinan’da kimi futbolcular gibi anlık öfke kontrolü sorunu var. Sahada istediklerini yapamadığını düşündüğünde oyundan çıkartılmayı kabul edemiyor ve anlık tepkiler veriyor. Sinan’ın davranışlarının teknik ekibi zorda bıraktığı, arkadaşları tarafından hoş karşılanmadığı da bir gerçek.

NE YAPMIŞSA BAŞKAN YAVUZ’U ÇOK ÜZMÜŞ

Sinan’ın durumu ciddi bir vaka olarak değerlendirilebilir. Pazartesi akşamı Başkan Bahri Yavuz, TV’de 3.Devre programına katıldı ve sevgili Selim Eryılmaz kardeşimin Sinan’ın durumuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Konuşmayı dikkatle izledim. Sinan, neler yapmışsa Başkan’ı çok üzmüş ve öfkelendirmiş. Yavuz ilk gün camiaya şampiyonluk veya Süper Lig sözü vermedi, verdiği söz, “Bu armayı yere düşürmeyeceğiz” olmuştu. Bu doğrultuda da camiaya yakışmayacak davranışlar sergilenmesi Başkan Yavuz’u çileden çıkartıyor. Başkan canlı yalında çok önemli bir şey söyledi, bana göre noktayı da koydu: “Bunlara göz yumup şampiyon olacaksak, istemem öyle şampiyonluğu olmayalım”

NE ZAMAN DÖNECEĞİ KENDİSİNE BAĞLI

Bakıyorum sosyal medyada Sinan’ın takım için çok önemli olduğuna ve bir an önce affedilmesine yönelik yorumlara rastlıyorum. Bunlar doğru değil. Sinan’a da, takıma da zarar verir. Sevgili Ümit Metin Yıldız canlı yayında yönetimin futbolcularla ilgili yaşanan kriz dönemlerini çok iyi yönettiğini, bu süreçleri az kayıpla atlattıklarını söylemişti. Aynı görüşteyim. Sinan ile ilgili bir süreç var, o işliyor. Sinan’ın davranışlarına, idmanlardaki durumuna bakılacak. Dönüş sürecinin ne olacağı bir yerde Sinan’a bağlı. Yönetim Sinan’dan o mesajı, o ışığı bekliyor. Yönetim doğru zaman geldiğinde gereğini yapacaktır.

Gereken lüzum üzerine yeni adayları ekledik

Gazetemiz internet sitesindeki, “Alikahya’daki yeni stadyumun adı ne olsun ?”anketimizde gelen yoğun önerilerle birlikte güncelleme yaparak seçenek sayısını 10’dan 14’e çıkardık. Başka anlamda gereken lüzum üzerine adaylara yenilerini ekledik.

Stadyuma yüzyılın felaketinin yaşandığı 17 Ağustos tarihinin konulmasına yönelik çok sayıda talep vardı. Bunu en başından bizim de düşünmemiz gerekirdi. Hatamızı telafi ettik, 17 Ağustos adını seçeneklere koyduk. Kocaelispor tarihinin efsane alt yapı antrenörü Ferruh Duygu’nun da mutlaka adaylar içinde olması gerektiğini söyleyenlerin sayısı da hiç az değildi. Merhum Ferruh Duygu’nun Kocaelispor’a, bu kentin futboluna verdiği hizmetler tartışılmaz. Adaylar arasında olmayı elbette ki hak ediyordu, biraz geç de olsa gereğini yaptık. Giderken önemli bir borç yükü bıraktığı, KEV Tesisleri’nin devri konusunda en başta sıcak yaklaşım göstermediği için camiadan tepki alan ancak Kocaelispor tarihinin en parlak döneminin Başkanı olan Sefa Sirmen adının da listede olması gerekirdi. Ayrıca İzmit’in ilk adı olan Nikamedia olsun diyenlerin taleplerini de haklı, mantıklı bulduk. Anketimizde oy kullanırken artık 14 seçenek göreceksiniz. Size göre içlerinden en uygunu hangisiyle oyunuzu kullanıp anketimize katılın. Dün ilk sonuçları vermiştim. Yarın yeni bir bilgilendirme yapacağım.