Sinan sağa, Hamza forvet arkasına

Kocaelispor zorlu deplasman maçının son çalışmasını bugün yaptı, yarın sabah Erzurum üzerinden Bayburt’a gidecek.

Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Başak’ın yerine Kemal’e şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız’ın ayrıca geçen haftaya göre dizilişte değişiklik yapması, Sinan’ı sağ açığa alıp Hamza’yı forvet arkasına çekeceği belirtiliyor.

09.50 UÇAĞIYLA GİDİYOR

Kocaelispor zorlu Bayburt maçıyla ilgili İzmit’teki son çalışmasını bugün öğleden sonra yaptı. Kafile yarın 09.50 uçağıyla Sabiha Gökçen’den Erzurum’a gidecek, oradan otobüsle Bayburt’a geçecek. Bayburt Konaklama Otel’de konaklayacak olan Yeşil-Siyahlılar pazar akşamı 21.00 uçağıyla geri dönecek. Başkan Bahri Yavuz ile yöneticilerden Cumhur Kesemenli ve Çağrı Alparslan da kafilede yer alıyor. Kimi yöneticiler ise dünden gittiler. Temsilcimizde sakatlığı süren Mesut ile sarı kart cezalısı Murat Başak yok.

SİNAN-HAMZA YER DEĞİŞECEK

Kocaelispor teknik direktörü Ümit Metin Yıldız’ın Başak’ın yokluğunda stoperde genç futbolcu Kemal’e şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Kemal daha önce Tekirdağ deplasmanında ilk 11’de şans bulmuş, görevini iyi yapmıştı. Yıldız’ın Oğuzhan’ı yine tek forvet olarak sahaya sürmesi, Sinan’ı sağ kanada alıp Hamza’yı forvet arkasına çekmesi bekleniyor. Teknik patron Metin Yıldız’ın sakatlıktan sonra oynayacak duruma gelen Mehmet’i de Bayburt kadrosuna alıp, hamle oyuncusu olarak kullanacağı belirtiliyor.

HAKEM YİNE 2.LİG’DEN

Bu arada Merkez Hakem Kurulu, bir hafta aradan sonra Kocaelispor maçına yeniden 2.Lig hakemi ataması yaptı. Yarınki zorlu deplasman maçını İzmir’den B Klasman hakemi Yaşar Can Temizel yönetecek. Mesleği mühendislik olan Temizel şu ana kadar 2.Lig’de 12, 3.Lig’de ise bir maç yönetti, çok sayıda 1.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçında dördüncü hakemlik yaptı. İzmirli hakem Kocaeli Birlikspor’un sezonun ilk haftası Zonguldak Kömürspor’a deplasmanda 1-0 kaybettiği maçı da yönetmişti.