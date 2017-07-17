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Sinan’dan umut yok

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Sinan’dan umut yok
Futbolu bırakma kararı alan Sinan Pektemek’i bir yıl daha oynamaya ikna etme çabalarından sonuç çıkmadı. Yeni sezon Sinan yok.

KARARINI UYGULAYACAK
Kocaelispor’a Sinan Pektemek’ten beklediği güzel haber gelmedi. Futbolu bırakma kararı veren yıldız futbolcuyla ilgili Başkan Bahri Yavuz, “Geri dönüşü için en küçük bir umut bile olsa sonuna kadar zorlayacağız, ikna etmeye çalışacağız” demişti. Yapılan girişim ve görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yetenekli futbolcunun futbolu kesin olarak bıraktığı ve bundan sonraki süreçte aileye ait inşaat şirketinde çalışacağını yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi.

KAYIP SAYISI 6’YA ÇIKTI
 Sinan Pektemek’ten gelen olumsuz haber yönetim, teknik ekip ve taraftarı üzdü. Bu gelişmeyle birlikte Kocaelispor’un geçen sezonki kadrodan kaybı 6’ya ulaştı. Bilindiği gibi Kadir Gezer, Şenol ve Erol ile askerler sorunu nedeniyle yollar ayrılmış, Oğuzhan teklif edilen rakamı az bulmuş, Kılıç Arslan’a ise teşekkür edilmişti. Oğuzhan’dan sonra Sinan’ın da ayrılması forvet bölgesi için ciddi bir sıkıntı yaratabilir. İki futbolcu son üç yıl yeşil-siyahlı formayla tam 58 gole imza attı.

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