‘Sınava alınmayan öğrencilerin mağduriyetleri giderilmelidir’

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen YGS ile ilgili basın açıklaması düzenlendi

Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Hicran Turan şu ifadelere yer verdi:

“12 Mart Pazar günü yapılan YGS de, bir takım uygulamalar sonucunda pek çok öğrenci ve veli mağdur olmuştur. Sınav saati 10.00-12.40 olarak açıklanmış, ancak bu yıl ki sınavda yapılan uygulamayla, sınav salonlarına son giriş saati 09.45 olarak belirlenmiştir. 10.00 da başlayacak sınava 09.46 itibariyle öğrencilerin salona alınmaması anlaşılabilir bir şey değildir. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Kocaeli Şubesi olarak, gençlerimizin geleceğinin birkaç saatlik sınavlara sıkıştırılmamasını, sınav merkezli eğitim anlayışından vazgeçilerek her öğrencinin kendi ilgi ve becerisi doğrultusunda okuyacağı bir eğitim sistemi oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin birbiriyle yarışmak zorunda kalmadan, elenme korkusu yaşamadıkları bir eğitim sistemi için mücadele ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Sonuç olarak sınava alınmayan gençlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz.”

Ayşegül KALAYCI